KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi son durum nedir? KYK borçlarına af gelecek mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Üniversite yıllarından kalan KYK borçlarına ilişkin araştırmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Peki, KYK kredi borcu son durum nedir? Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. TBMM'ye sunulan teklif kabul edilirse öğrencilerin KYK borçları silinecek. İşte, KYK borçları hakkında tüm merak edilenler!