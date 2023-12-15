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Haberler Galeri SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2024 Ocak zammı öncesi maaş hesaplamaları yapmaya başladı. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı ve enflasyonunun önümüzdeki dönemdeki seyri konusunda önemli ipuçları verdi. İşte emekli zammı maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 12:12
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SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

Emeklinin zamlı maaş hesabı ortaya çıktı! Ocak ayındaki maaş zammıyla ilgili kesin bilgiler, Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) açıklanmasıyla netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınlayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları, maaşlardaki artışın büyüklüğünü belirleyecek kritik bir faktör olacak. Zamlı emekli maaşları merak konusu olurken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi enflasyon artışı için ipucunu verdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? İşte son tahminler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

2024 Ocak Zammı: Emekliler İçin Yeni Dönem

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; 2024 yılının Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir değişiklik kapıda. Emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak ve aynı ay içinde maaşlara yansıtılacak. Bu zammın oranı, 2023 yılının ikinci altı aylık dönemindeki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri ile belirlenecek.

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SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

2023 İkinci Altı Aylık Dönemde TÜFE Verileri

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde TÜFE'de yaşanan değişimler, emekliler için büyük önem taşıyor. Temmuz ayından Kasım ayına kadar olan süreçte, enflasyon oranları sırasıyla şu şekilde açıklandı:

Temmuz %9.49, Ağustos %9.09, Eylül %4.75, Ekim %3.43, Kasım %3.28. Bu oranlar toplandığında, 5 aylık enflasyon oranı %33.66 olarak hesaplanıyor. Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon oranı netleşecek.

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SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

Merkez Bankası Anketinden Çıkan Sonuçlar

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli zamlarına dair yeni ipuçları sundu. Anketteki yıl sonu enflasyon tahmininin %67.23'ten %65.39'a düşmesi, 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının %38.08 olarak gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının da %38.08 olabileceğini gösteriyor.

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SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

Enflasyon Tahminleri ve Emekli Zammı

2023 yılı için yapılan enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarını etkileyecek önemli bir faktör. En düşük tahmin %65, en yüksek tahmin ise %68 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahminlere göre, emeklilerin enflasyon zammı %37.76 ile %40.26 arasında değişebilir.