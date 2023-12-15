SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...

Enflasyon Tahminleri ve Emekli Zammı

2023 yılı için yapılan enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarını etkileyecek önemli bir faktör. En düşük tahmin %65, en yüksek tahmin ise %68 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahminlere göre, emeklilerin enflasyon zammı %37.76 ile %40.26 arasında değişebilir.