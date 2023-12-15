15 Aralık 2023, Cuma
SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2024 Ocak zammı öncesi maaş hesaplamaları yapmaya başladı. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı ve enflasyonunun önümüzdeki dönemdeki seyri konusunda önemli ipuçları verdi. İşte emekli zammı maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 12:12
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