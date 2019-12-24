SGK prim borcu olanlar dikkat: 1 Ocak'tan itibaren sağlıktan yararlanamazsınız! Bağkur, GSS prim borcu nasıl ödenir? SGK tarafından prim borcu olanlara tanınan sağlık hizmeti hakkı 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erecek. Prim borcu olanlar 1 Ocak 2020 günü itibarıyla sağlık hakkından yararlanamayacak. Prim borcu ödemesini yapılandırarak ödeyenler haklarını koruyacak. GSS ve Bağ-Kur prim ödemelerinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması büyük önem taşıyor. Ödeme yapmayanların önünde yalnızca 1 hafta var. Peki, SGK Bağ-Kur, GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:27
31 Aralık itibarıyla prim borcu olanlara SGK tarafından tanınan sağlık hizmeti hakkı sona erecek. Bağ-Kur ve GSS prim borcu ödemesini 31 Aralık'a kadar tamamlamayan vatandaşlar 1 Ocak 2020 günü itibarıyla sağlık hizmetinden muaf tutulacak. Prim borcu olanlara büyük kolaylık sağlanmış, yapılandırmaya gidilmişti. Yapılandırmaya riayet eden vatandaşların sağlık hizmetleri bu yıl olduğu gibi sürecek. Yapılandırması bozulan vatandaşlar için bir düzenleme bekleniyor. Ancak genel bir düzenlemeye sıcak bakılmıyor. Peki,
SGK Bağ-Kur, GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır? İşte SGS sağlık hizmeti ile ilgili detaylar...
Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) BAĞ-KUR veya genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar sağlık hizmetinden yararlanamaz. Ancak, bu kişilerin mağdur olmamaları için bir süredir geçici düzenlemelerle sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor.
En son 29 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Yeni bir karar alınmadığı veya kanun değişikliği yapılmadığı takdirde, prim borcu bulunan
BAĞ-KUR'lular ile herhangi bir işte çalışmayıp GSS primine tabi olanlar, prim borçları varsa yeni yıldan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar.
Prim borcunu yapılandırmış ve taksitini düzenli olarak ödeyenler ise sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler.
ÖZEL HASTANELERDEN HİZMET ALAMAZLAR
SGK'ya prim borcu bulunanlar sadece Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden tedavi hizmeti alabiliyorlar. Özel hastaneler ile vakıf üniversitesi hastanelerinden hizmet alamazlar.
YAPILANDIRMASI BOZULANLAR
Habertürk'te yer alan habere göre; Kamuoyunda bir süredir, vergi ve prim borçları için yine af beklentisi oluşmaya başladı. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, en son Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) döneminde bir yapılandırma yasası çıkmayacağını vurguladı.