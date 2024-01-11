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SGK LİSTEYİ DUYURDU! Bu 18 hastalığı geçiren kişiler hemen emekli oluyor!

Günümüzde, sigortalı olarak çalışan bireyler çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik imkânlarından yararlanabiliyor. Son yapılan düzenlemeler, özellikle 18 öncelikli hastalık kapsamında çalışanlara daha geniş bir koruma ve destek sağlamayı hedefliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, sağlık sorunları nedeniyle işlerini sürdüremeyen bireylere erken emeklilik imkanı tanınıyor. İşte malulen emekli eden hastalıklar...

Giriş Tarihi: 11.01.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 19:19
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SGK LİSTEYİ DUYURDU! Bu 18 hastalığı geçiren kişiler hemen emekli oluyor!

Milyonlarca vatandaş, erken emeklilik şartlarını araştırıyor. Çalışanlar, çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olarak işlerini devam ettirememeleri durumunda, malulen emeklilik imkânlarından faydalanabiliyor. Son düzenlemelere göre, bu haktan faydalanabilmek için vatandaşların belirli şartları karşılaması gerekiyor. İşte malulen emeklilik hakkını elde etmek için gereken temel koşullar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK LİSTEYİ DUYURDU! Bu 18 hastalığı geçiren kişiler hemen emekli oluyor!

MALULEN EMEKLİ EDEN 18 HASTALIK!

▶Kanser

▶Epilepsi

▶Parkinson Hastalığı

▶Beyin Tümörleri

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SGK LİSTEYİ DUYURDU! Bu 18 hastalığı geçiren kişiler hemen emekli oluyor!

▶Behçet Hastalığı

▶Parkinson Hastalığı

▶Beyin Tümörleri

▶Behçet Hastalığı

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SGK LİSTEYİ DUYURDU! Bu 18 hastalığı geçiren kişiler hemen emekli oluyor!

▶Zeka Geriliği

▶Şizofreni

▶Bipolar Bozukluk

▶Multipl Skleroz (MS)

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SGK LİSTEYİ DUYURDU! Bu 18 hastalığı geçiren kişiler hemen emekli oluyor!

▶Serebral Palsi

▶Felç

▶Uzuv Kayıpları

▶Demans

▶Görme Kaybı