Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

2024 yılına girişle birlikte SSK, Bağ - Kur ve Memur emeklileri için sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bankalar, yeni yıla özel olarak emeklilere yönelik avantajlı kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar arasında öne çıkanlar arasında 15 bin TL'ye kadar ek ödeme imkanı bulunuyor. Emekliler, bu fırsatlar sayesinde maddi açıdan rahatlamalarının yanı sıra çeşitli banka promosyonlarından da yararlanma imkanına sahip olacaklar. İşte 2024 Ocak ayı banka promosyon ödeme miktarları