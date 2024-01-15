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Haberler Galeri Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

2024 yılına girişle birlikte SSK, Bağ - Kur ve Memur emeklileri için sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bankalar, yeni yıla özel olarak emeklilere yönelik avantajlı kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar arasında öne çıkanlar arasında 15 bin TL'ye kadar ek ödeme imkanı bulunuyor. Emekliler, bu fırsatlar sayesinde maddi açıdan rahatlamalarının yanı sıra çeşitli banka promosyonlarından da yararlanma imkanına sahip olacaklar. İşte 2024 Ocak ayı banka promosyon ödeme miktarları

Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:39
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Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

Kamu ve özel bankalar 2024 yılı emekli maaş zamları ile birlikte kolları sıvadı. SSK, Bağ - Kur ve Memur emeklileri için hazırlıklarını tamamlan bankalar maaşlarını taşıyanlara 15 bin TL'ye varan ek ödeme gerçekleştireceğini duyurdu. Emekli maaş zamlarına ek olacak ödemeler neredeyse tüm bankalar tarafından yapılıyor. Başvuru yapılarak emekli maaşlarının taşınması promosyon ödemesini alabilmek için yeterli. İşte banka banka emekli promosyon miktarları….

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

EMEKLİLERE ÖZEL: CAZİP PROMOSYONLAR VE EK GELİR İMKANLARI

Bu yılın öne çıkan özelliklerinden biri, emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarından yararlanabilmesi. Kampanyalar kapsamında, emekliler 15 bin liraya varan promosyonlar elde edebiliyor. Bankalar, müşterilerine otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma gibi çeşitli şartlarla daha yüksek promosyon ödeme imkanı da tanıyor.

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Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

OCAK MAAŞ ZAMMI ETKİSİ VE YÜKSELEN PROMOSYONLAR

Ocak ayıyla birlikte maaşlarda beklenen yüzde 49.25 oranındaki zam, promosyon tutarlarının artmasına neden olacak. Bankaların, aylıklardaki bu yükselişe paralel olarak kampanyalarını genişletmeleri bekleniyor. Ayrıca, birçok kişi maaş dilimlerinde yükselerek daha yüksek promosyonlar kazanma şansını elde edecek.

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Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI: HANGİ BANKA NE SUNUYOR?

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Emekliye ek ödeme! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.