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SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin

Milyonlarca çalışan emeklilik döneminde rahat ve huzurlu bir hayat kurmanın planını yaparken, SGK dökümündeki bu harfler başa iş açabiliyor! SGK hizmet dökümünüzde eğer bu harfler varsa hem emekliliğiniz iptal oluyor, hem de aldığını maaşları geri iade etmek zorunda kalıyorsunuz. Peki SGK dökümündeki harflerin anlamları ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:18
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SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin

Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.

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SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin

Ayrıca isteğe bağlı sigorta ya da borçlanmalar yoluyla da prim kazanılıyor. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor.

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SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin

Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

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SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin

Ancak primlerinizin geçerli olması için mutlaka fiili çalışmanız olmalı. Halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali ileride başınıza iş açabilir.

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SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin

AYRINTILARI CİDDİYE ALIN
İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.