SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin

Milyonlarca çalışan emeklilik döneminde rahat ve huzurlu bir hayat kurmanın planını yaparken, SGK dökümündeki bu harfler başa iş açabiliyor! SGK hizmet dökümünüzde eğer bu harfler varsa hem emekliliğiniz iptal oluyor, hem de aldığını maaşları geri iade etmek zorunda kalıyorsunuz. Peki SGK dökümündeki harflerin anlamları ne? İşte detaylar...