08 Ağustos 2023, Salı
SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin
Milyonlarca çalışan emeklilik döneminde rahat ve huzurlu bir hayat kurmanın planını yaparken, SGK dökümündeki bu harfler başa iş açabiliyor! SGK hizmet dökümünüzde eğer bu harfler varsa hem emekliliğiniz iptal oluyor, hem de aldığını maaşları geri iade etmek zorunda kalıyorsunuz. Peki SGK dökümündeki harflerin anlamları ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:18
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