Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak

Vatan savunmasında canlarını siper eden şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimizin hakları ile maaşlarını önemli ölçüde iyileştirecek yeni kanun teklifinin detayları netleşti. TBMM Genel Kurulu gündemine gelerek Meclis tatile girmeden önce yasalaşması beklenen düzenlemeyle, tüm haklarını kullanan 1'inci derece bir gazinin aylık toplam geliri 252 bin 994 TL'ye kadar yükselecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olan şehitlerin aileleri ve gazilerin haklarını daha iyi hale getirmek için düğmeye basıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin detayları netleşiyor.

Buna göre; tüm haklarını kullanan 1'inci derece gazinin aylık geliri, 85 bin TL gazilik maaşı, 70 bin 187 TL evde bakım yardımı, 70 bin 224 TL kamuda memur maaşı, 23 bin TL Mehmetçik Vakfı desteği ve 4 bin 583 TL, tütün ikramiyesi payı ile aylık 252 bin 994 TL'ye ulaşacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, teklifin TBMM Genel Kurul gündemine gelerek Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.

15 TEMMUZ GAZİLERİ

Yeni kanun teklifine göre, daha önce iş hakkı verilen 15 Temmuz Gazilerine 28 bin 76 TL aylık bağlanacak ve muharip gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak.