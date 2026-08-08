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Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vatan savunmasında canlarını siper eden şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimizin hakları ile maaşlarını önemli ölçüde iyileştirecek yeni kanun teklifinin detayları netleşti. TBMM Genel Kurulu gündemine gelerek Meclis tatile girmeden önce yasalaşması beklenen düzenlemeyle, tüm haklarını kullanan 1'inci derece bir gazinin aylık toplam geliri 252 bin 994 TL'ye kadar yükselecek.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olan şehitlerin aileleri ve gazilerin haklarını daha iyi hale getirmek için düğmeye basıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin detayları netleşiyor.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 2

Buna göre; tüm haklarını kullanan 1'inci derece gazinin aylık geliri, 85 bin TL gazilik maaşı, 70 bin 187 TL evde bakım yardımı, 70 bin 224 TL kamuda memur maaşı, 23 bin TL Mehmetçik Vakfı desteği ve 4 bin 583 TL, tütün ikramiyesi payı ile aylık 252 bin 994 TL'ye ulaşacak.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 3

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, teklifin TBMM Genel Kurul gündemine gelerek Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 4

15 TEMMUZ GAZİLERİ
Yeni kanun teklifine göre, daha önce iş hakkı verilen 15 Temmuz Gazilerine 28 bin 76 TL aylık bağlanacak ve muharip gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 5

Dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babalarının aylık ödemeleri 7-9 bin TL olanlara 14 bin 37 TL, 14-17 bin TL olanlara ise 21 bin 500 TL ödenecek. Sadece anne ya da baba hayattaysa 28 bin 76 TL aylık ödenecek.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 6

GAZİLİK DERECELERİ
Türkiye'de gazilerin derece ve bakıma muhtaçlık sistemine göre gazilik 1'den 6'ncı seviyeye kadar derecelendiriliyor. Görevini icra ederken en ağır şekilde yaralanan, uzuv kaybı olanlar 1'inci derece gazi, hafif hareket kısıtlılığı, küçük uzuv kayıpları, kalıcı doku hasarları, tedavi ile düzelmeyen, ancak yaşamı sınırlı etkileyen yaralanmaları olanlar ise 6'ncı derece gazi olarak tanımlanıyor.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 7

Maluliyet derecesinde ilerleme olan erbaş ve er gazilerin maluliyet derecelerinin yeniden muayene edilmesi için yaş sınırı da 40'tan 55'e yükseltilecek.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 8

MAAŞLARI ARTACAK
Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerin maluliyet derecelerine göre; altıncı derecedeki gaziler için 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında maaş belirlendi.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar: 1. derece gazinin aylık geliri 253 bine ulaşacak 9

Birinci derece gazilerin maaşları yeni yasa teklifiyle 68 bin ila 86 bin lira arasında düzenlendi.

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