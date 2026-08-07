CANLI YAYIN

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fiilen bir işte çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında emeklilik için prim ödeme şartını ve kullanılabilecek yöntemleri anlattı. Erdem; isteğe bağlı sigorta ile doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasının ayrıntılarını paylaşarak "Prim ödemeden emeklilik mümkün değil." dedi.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 1

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik sistemiyle ilgili kritik detaylar gün yüzüne çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, fiilen bir işte çalışmadan da emekli olabilmenin yollarını anlattı.

ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Doğum ve askerlik borçlanmasından isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok formül, emeklilik hayali kuranlar için umut ışığı oldu. Erdem, "Çalışmadan emekli olmak mümkün ama prim ödeyerek. Prim ödemeden emeklilik mümkün değil." sözleriyle sistemin temel taşlarını paylaştı.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 2

EMEKLİLİKTE ASIL ŞART: PRİM ÖDEMEK

Emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken kriterlere dikkat çeken Faruk Erdem, "Emeklilikte birkaç şart var, bunlardan en önemlisi prim yatırmak. Emekli aylığı dediğimiz şeyin karşılığını alabilmek için bir prim ödenmesi gerekiyor. Bu bir sigorta sistemi." ifadelerini kullandı.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 3

Çalışma hayatında üç ana yolun olduğunu belirten Erdem, bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışmak veya kendi işini kurarak prim ödemek dışında, "çalışmadan emeklilik" olarak bilinen isteğe bağlı sigorta sisteminin de büyük bir kolaylık sağladığını vurguladı.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 4

EV HANIMLARI İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Özellikle ev hanımlarını ilgilendiren isteğe bağlı sigorta sisteminin detaylarını aktaran Erdem, "Herhangi bir yerde çalışma imkanı olmayan veya iş yeri açamayan vatandaşlar için isteğe bağlı sigorta devreye giriyor. 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de ikamet eden ve başka bir sigortası olmayan herkesin bu hakkı var. SGK'ya gidip prim ödemek istediğinizi beyan ederek, her ay primlerinizi kendiniz yatırıp çalışmadan emekli olabilirsiniz." dedi.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 5

TOPLU PRİM ÖDEME VE ERKEN EMEKLİLİK

Yasanın bazı durumlarda primleri toplu olarak ödeme imkanı tanıdığını belirten Erdem, "Dördüncü yöntem ise toplu prim ödeme imkanı. Kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için işten ayrı kaldıkları süreleri borçlanabiliyor. Üç çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıllık primi toplu olarak satın alabiliyorlar. Bu da 6 yıl erken emekli olmak demek." sözleriyle doğum borçlanmasının avantajlarını anlattı.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 6

ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMASI

Erkekler için de askerlik borçlanmasının kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Faruk Erdem, "Erkekler askerlikte geçen süreleri satın alabiliyor. Eğer işe girmeden önce askerlik yapılmışsa, borçlanılan süre kadar işe giriş tarihi geri çekiliyor. Bu da bazı durumlarda yaş şartını değiştirerek çok daha erken emekli olmayı sağlıyor." dedi.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 7

Erdem ayrıca yurt dışında geçen sürelerin, yurt dışındaki doktora veya yüksek lisans sürelerinin, avukatlık stajının ve hatta haksız tutukluluk sürelerinin bile borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılabileceğini hatırlattı.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 8

"25 YIL EV HANIMLIĞI" İDDİALARINA DİKKAT

Sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyaran Erdem, "Zaman zaman internette '25 yıl ev hanımı olan emekli olacak' gibi asılsız haberler çıkıyor. Kimse bunlara inanmasın. Mutlaka prim yatırmak gerekiyor. Prim ödemeden emekli aylığı bağlanması söz konusu değil." uyarısında bulundu.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller 9
72 ay taksit için son fırsat! Kamuya borcu olanlar dikkat
Sonraki Galeri
72 ay taksit için son fırsat! Kamuya borcu olanlar dikkat
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin