Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Prim şartını tamamlayan emekli olabilir! İşte o formüller

Fiilen bir işte çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında emeklilik için prim ödeme şartını ve kullanılabilecek yöntemleri anlattı. Erdem; isteğe bağlı sigorta ile doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasının ayrıntılarını paylaşarak "Prim ödemeden emeklilik mümkün değil." dedi.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik sistemiyle ilgili kritik detaylar gün yüzüne çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, fiilen bir işte çalışmadan da emekli olabilmenin yollarını anlattı. ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ? Doğum ve askerlik borçlanmasından isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok formül, emeklilik hayali kuranlar için umut ışığı oldu. Erdem, "Çalışmadan emekli olmak mümkün ama prim ödeyerek. Prim ödemeden emeklilik mümkün değil." sözleriyle sistemin temel taşlarını paylaştı.

EMEKLİLİKTE ASIL ŞART: PRİM ÖDEMEK Emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken kriterlere dikkat çeken Faruk Erdem, "Emeklilikte birkaç şart var, bunlardan en önemlisi prim yatırmak. Emekli aylığı dediğimiz şeyin karşılığını alabilmek için bir prim ödenmesi gerekiyor. Bu bir sigorta sistemi." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında üç ana yolun olduğunu belirten Erdem, bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışmak veya kendi işini kurarak prim ödemek dışında, "çalışmadan emeklilik" olarak bilinen isteğe bağlı sigorta sisteminin de büyük bir kolaylık sağladığını vurguladı.

EV HANIMLARI İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA Özellikle ev hanımlarını ilgilendiren isteğe bağlı sigorta sisteminin detaylarını aktaran Erdem, "Herhangi bir yerde çalışma imkanı olmayan veya iş yeri açamayan vatandaşlar için isteğe bağlı sigorta devreye giriyor. 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de ikamet eden ve başka bir sigortası olmayan herkesin bu hakkı var. SGK'ya gidip prim ödemek istediğinizi beyan ederek, her ay primlerinizi kendiniz yatırıp çalışmadan emekli olabilirsiniz." dedi.