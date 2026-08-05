Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak

AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni yasa teklifi, şehit yakınları ve gazilerin yıllardır beklediği tarihi düzenlemeleri hayata geçiriyor. Şehit anne ve babalarının maaşlarına asgari ücret güvencesi getirilirken, gazilere maluliyet derecelerine göre 58 bin liradan başlayan aylık bağlanması öngörülüyor. Teklifin bu hafta içinde hızla yasalaştırılması hedefleniyor.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi, şehit yakınları ile gazilerin yıllardır beklediği düzenlemeleri içeriyor. Düzenleme şehit yakınları ve gazilik aylıklarını artırırken bu haklardan yararlanacak olanların kapsamını da genişletiyor.

HIZLA YASALAŞTIRILACAK

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin bugün Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınıp Genel Kurul gündemine indirilmesi bekleniyor. Teklifin bu hafta içinde yasalaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'ın verdiği bilgiye göre teklif yasalaştığında şehit yakınları ile gazilerin alacakları aylıklar ve yararlanacakları haklar şu şekilde olacak.

ASGARİ ÜCRET SINIRI

Düzenlemeyle, şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık için 'asgari ücretin altına düşmemesi' güvencesi getiriliyor. Böylece şu an 7 bin ila 9 bin lira arasında maaş alan şehit anne ve babalarının maaşları 14 bin 37 liraya (anne ve babanın aldığı aylık toplamı asgari ücret kadar olacak); 15 bin ila 16 bin lira arasında maaş alanların maaşları ise 21 bin 500 liraya yükselecek.