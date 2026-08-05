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Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni yasa teklifi, şehit yakınları ve gazilerin yıllardır beklediği tarihi düzenlemeleri hayata geçiriyor. Şehit anne ve babalarının maaşlarına asgari ücret güvencesi getirilirken, gazilere maluliyet derecelerine göre 58 bin liradan başlayan aylık bağlanması öngörülüyor. Teklifin bu hafta içinde hızla yasalaştırılması hedefleniyor.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 1

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi, şehit yakınları ile gazilerin yıllardır beklediği düzenlemeleri içeriyor. Düzenleme şehit yakınları ve gazilik aylıklarını artırırken bu haklardan yararlanacak olanların kapsamını da genişletiyor.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 2

HIZLA YASALAŞTIRILACAK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin bugün Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınıp Genel Kurul gündemine indirilmesi bekleniyor. Teklifin bu hafta içinde yasalaştırılması hedefleniyor.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 3

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'ın verdiği bilgiye göre teklif yasalaştığında şehit yakınları ile gazilerin alacakları aylıklar ve yararlanacakları haklar şu şekilde olacak.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 4

ASGARİ ÜCRET SINIRI
Düzenlemeyle, şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık için 'asgari ücretin altına düşmemesi' güvencesi getiriliyor. Böylece şu an 7 bin ila 9 bin lira arasında maaş alan şehit anne ve babalarının maaşları 14 bin 37 liraya (anne ve babanın aldığı aylık toplamı asgari ücret kadar olacak); 15 bin ila 16 bin lira arasında maaş alanların maaşları ise 21 bin 500 liraya yükselecek.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 5

GAZİLERE MAAŞ

Gazilere maluliyet derecelerine göre en az 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş verilecek. Maluliyet derecesi ağır olan gazilerin maaşı ise 68 bin ila 86 bin liraya yükselecek.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 6

TABAN AYLIK BELİRLENDİ

Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına; 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) getiriliyor.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 7

KANUN GERİYE YÜRÜYECEK

Kanun yürürlüğe girmeden önce yaşanan tüm terör olaylarında yaralananlar da kapsama alınıyor. Hak sahipleri, kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde olay tarihinde bağlı oldukları kuruma başvurabilecek.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 8

Bu maddeyle maaş alan bir kişinin ilerleyen yıllarda yaralanmaya bağlı rahatsızlığı artar ve yasal olarak "vazife malulü" (gazi) olduğu tespit edilirse bu geçici aylık kesilecek; kişiye doğrudan, daha yüksek haklar içeren vazife malullüğü aylığı bağlanacak.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 9

TERÖR GAZİLERİNE 28 BİN TL

Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayan ve engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara (siviller dahil), gerekli koşulları sağlamaları hâlinde 28 bin 76 lira tutarında maaş bağlanacak. Evde bakım yardımı alan gazilere ödenen mevcut tutar 70 bin 187 liraya çıkarılıyor.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 10

15 TEMMUZ GAZİLERİNE 28 BİN LİRA

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaralanıp maluliyet derecesi alamayan gazilere de aylık bağlanacak. Yasa çıktığında 28 bin 76 lira olacak aylık, gösterge artışlarına göre yükselecek.

Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme! 58.590 TL'den başlayacak 86 bin TL'ye kadar çıkacak 11

Bu kişiler, elektrik-su indirimi, ücretsiz ulaşım gibi muharip gazilere tanınan diğer haklardan da yararlanabilecek.

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