Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ekonomik gerekçeyle teklif edilen ücret indirimini yazılı olarak kabul eden işçinin daha sonra eksik ücret ve tazminat talebiyle açtığı davada emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, çalışma şartlarındaki değişikliği yazılı olarak kabul eden işçinin sonradan itiraz etmesinin dürüstlük kuralıyla bağdaşmadığına hükmetti.
Bir inşaat şirketinde kaynakçı olarak çalışan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini öne sürdü.
Ücretinin düşük gösterildiğini, çalıştığı sürece iş yerinde fazla çalışma yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil haftanın 7 günü çalıştığını, izinlerinin tam olarak kullandırılmadığını ileri süren işçi, kısmi alacak davası şeklinde kıdem ve ihbar tazminatlarını talep etti.
İŞVEREN: TÜM ÜCRET ALACAKLARI ÖDENDİ
Mahkemede savunma yapan davalı şirket yönetimi ise ücret iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İş sözleşmesinin davacının izinde iken işe gitmek istememesi üzerine sonlandırıldığını savunan şirket, tazminat talep hakkı bulunmadığını, çalışma karşılığı tüm ücret alacaklarının ödendiğini ifade ederek davanın reddini istedi.
İş Mahkemesi davanın kabulüne hükmetti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), işverenin itirazını haksız buldu. Davalı tarafın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.
YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
Yargıtay'ın verdiği kararda, iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma şartlarında esaslı bir değişikliğin işveren tarafından ancak durumun işçiye yazılı olarak bildirilmesiyle yapılabileceği hatırlatıldı.
Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişikliklerin işçiyi bağlamayacağı vurgulandı.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 22/1 hükmünün asıl amacının işverenin tek taraflı değişiklik işlemlerine karşı işçiyi korumak olduğu belirtildi.
Kararda, söz konusu düzenlemenin işçinin isteği dışında işini, iş yerini ve diğer çalışma şartlarını değiştirecek işveren uygulamalarına karşı koruyucu nitelikte olduğu ifade edildi.
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
"Somut olayda dosyaya sunulan 'Çalışma Şartlarında Değişiklik Bildirimi' başlıklı belge ile işçilere yapılan bildirimde yapılan işle alakalı ihtiyacın azalması ve feshin son çare olması prensibi ilkelerinden hareketle iş sözleşmesini bu nedenle sona erdirmek yerine ücrette işçinin kabul etmesi halinde 4857 sayılı Kanun'un 22. maddesi uyarınca çalışma şartlarında esaslı bir değişikliğe gidilerek ücretin bir miktar düşürülmesine karar verildiği yazılmıştır.
Yeni belirlenen ücretle belirtilen şartlarda çalışmanın uygun görüldüğü, buna dair değişikliği kabul edip etmediğinin, bu değişikliğe muvafakati olup olmadığının, bu değişiklik yazısının tebliğinden itibaren 6 (altı) iş günü içerisinde işverene bildirilmesi yönünde bildirim yapılmıştır."
Yargıtay, işçinin ücret değişikliğini yazılı olarak kabul ettiğine dikkat çekerek sonrasında aynı değişikliğe itiraz ederek eksik ücret ve tazminat talebinde bulunmasının dürüstlük kuralıyla bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek Mahkeme, bu nedenle işçinin taleplerinin kabul edilmesinin doğru olmadığına hükmetti.