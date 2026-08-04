Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu

Ücretinin düşük gösterildiğini, çalıştığı sürece iş yerinde fazla çalışma yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil haftanın 7 günü çalıştığını, izinlerinin tam olarak kullandırılmadığını ileri süren işçi, kısmi alacak davası şeklinde kıdem ve ihbar tazminatlarını talep etti.

Bir inşaat şirketinde kaynakçı olarak çalışan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini öne sürdü.

Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişikliklerin işçiyi bağlamayacağı vurgulandı.

Yargıtay'ın verdiği kararda, iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma şartlarında esaslı bir değişikliğin işveren tarafından ancak durumun işçiye yazılı olarak bildirilmesiyle yapılabileceği hatırlatıldı.

Kararda, söz konusu düzenlemenin işçinin isteği dışında işini, iş yerini ve diğer çalışma şartlarını değiştirecek işveren uygulamalarına karşı koruyucu nitelikte olduğu ifade edildi.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda dosyaya sunulan 'Çalışma Şartlarında Değişiklik Bildirimi' başlıklı belge ile işçilere yapılan bildirimde yapılan işle alakalı ihtiyacın azalması ve feshin son çare olması prensibi ilkelerinden hareketle iş sözleşmesini bu nedenle sona erdirmek yerine ücrette işçinin kabul etmesi halinde 4857 sayılı Kanun'un 22. maddesi uyarınca çalışma şartlarında esaslı bir değişikliğe gidilerek ücretin bir miktar düşürülmesine karar verildiği yazılmıştır.

Yeni belirlenen ücretle belirtilen şartlarda çalışmanın uygun görüldüğü, buna dair değişikliği kabul edip etmediğinin, bu değişikliğe muvafakati olup olmadığının, bu değişiklik yazısının tebliğinden itibaren 6 (altı) iş günü içerisinde işverene bildirilmesi yönünde bildirim yapılmıştır."