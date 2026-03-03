Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Kapalıçarşı'nın nabzını tuttu. Ortadoğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının ardından gözler altın ve döviz piyasalarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, savaş beklentisinin piyasalara yansımasını ve Kapalıçarşı'daki son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Hafta sonu yaşanan panik alımlarının ardından talebin kesildiğini belirten Kapukaya, yatırımcıları paniğe kapılmamaları konusunda uyarırken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın olası hamlelerine dikkat çekti ve gümüş yatırımı konusunda çok net bir ikazda bulundu.

"HERKES ALTINA YATIRIM YAPMIŞTI" Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın perde arkasını anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Yedi sekiz ay öncesine kadar İran olayını insanlar bahsediyordu, herkes altına yatırım yapmıştı. Savaş olacağını onlar da sanki önceden almış gibilerdi" sözleriyle aktardı. SAVAŞ KAPALIÇARŞI'YI KARIŞTIRDI: ALTIN FIRLAYACAK MI DÜŞECEK Mİ? UZMAN A HABER'E ANLATTI

"PANİK HAVASI YAŞANDI" İran'daki vatandaşların rejim endişesi ve doların yükseleceği beklentisiyle bankalar yerine altına yöneldiğini ve bunun Türkiye'ye de yansıdığını belirten Kapukaya, hafta sonu yaşananlara dair, "Özellikle çarşıda altın 7,40-7,50'lerdeyken 8,20'ye kadar bir panik havası yaşandı. Parası olan geldi altın almaya, ciddi rakamlardan bir panik havası yaşadı" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BAŞLADIĞI ANDA BEKLENTİ BİTMİŞTİ" Panik havasının kısa sürdüğünü ve haftanın ilk gününde tablonun değiştiğini vurgulayan Kapukaya, "Pazartesi günü geldiğimizde 'altın 9 TL olacak mı' diye geldiler. Aşağılardan alanlar da çok vardı, yukarıdan da aldılar ama umdukları olmadı. Çünkü savaş başladığı anda zaten beklenti bitmişti, biz devamlı bunu söylüyorduk" ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarının bu gibi kriz anlarındaki stratejilerine dikkat çeken uzman isim, "Savaş olsa bile çok piyasayı etkilemeyecek. Çünkü Merkez Bankaları böyle zamanlarda altın almazlar. Altını çok dipten alırlar, yüksek fiyattan yükselirse fonlar dahilinde satarlar" sözleriyle aktardı.