CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Kapalıçarşı'nın nabzını tuttu. Ortadoğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının ardından gözler altın ve döviz piyasalarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, savaş beklentisinin piyasalara yansımasını ve Kapalıçarşı'daki son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Hafta sonu yaşanan panik alımlarının ardından talebin kesildiğini belirten Kapukaya, yatırımcıları paniğe kapılmamaları konusunda uyarırken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın olası hamlelerine dikkat çekti ve gümüş yatırımı konusunda çok net bir ikazda bulundu.

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 1

"HERKES ALTINA YATIRIM YAPMIŞTI"

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın perde arkasını anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Yedi sekiz ay öncesine kadar İran olayını insanlar bahsediyordu, herkes altına yatırım yapmıştı. Savaş olacağını onlar da sanki önceden almış gibilerdi" sözleriyle aktardı.

SAVAŞ KAPALIÇARŞI'YI KARIŞTIRDI: ALTIN FIRLAYACAK MI DÜŞECEK Mİ? UZMAN A HABER'E ANLATTI
Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 2

"PANİK HAVASI YAŞANDI"

İran'daki vatandaşların rejim endişesi ve doların yükseleceği beklentisiyle bankalar yerine altına yöneldiğini ve bunun Türkiye'ye de yansıdığını belirten Kapukaya, hafta sonu yaşananlara dair, "Özellikle çarşıda altın 7,40-7,50'lerdeyken 8,20'ye kadar bir panik havası yaşandı. Parası olan geldi altın almaya, ciddi rakamlardan bir panik havası yaşadı" ifadelerini kullandı.

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 3

"SAVAŞ BAŞLADIĞI ANDA BEKLENTİ BİTMİŞTİ"

Panik havasının kısa sürdüğünü ve haftanın ilk gününde tablonun değiştiğini vurgulayan Kapukaya, "Pazartesi günü geldiğimizde 'altın 9 TL olacak mı' diye geldiler. Aşağılardan alanlar da çok vardı, yukarıdan da aldılar ama umdukları olmadı. Çünkü savaş başladığı anda zaten beklenti bitmişti, biz devamlı bunu söylüyorduk" ifadelerini kullandı.

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 4

Merkez bankalarının bu gibi kriz anlarındaki stratejilerine dikkat çeken uzman isim, "Savaş olsa bile çok piyasayı etkilemeyecek. Çünkü Merkez Bankaları böyle zamanlarda altın almazlar. Altını çok dipten alırlar, yüksek fiyattan yükselirse fonlar dahilinde satarlar" sözleriyle aktardı.

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 5

MAKAS DARALDI, TALEP BİR ANDA KESİLDİ

Kapalıçarşı'daki fiziki altın talebinde yaşanan ani düşüşe rakamlarla dikkat çeken Kapukaya, "Kapalıçarşı'da şöyle baktığımız zaman talep bir anda 10 bin dolarlık bir prim vardı, cumartesi günü 450 TL civarında. Ve pazartesi geldiğimizde 80 TL'ye düştü bu işçilik. Yani talep bir anda kesildi" ifadelerini kullandı. Fiyatların şu an 7,50-7,60 bandında dengelendiğini belirten Kapukaya, gram altının doların güçlü duruşu ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikaları nedeniyle 7 TL'nin altına inmesinin zor olduğunu kaydetti.

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 6

PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP'IN ALTIN HAMLESİNDE

Küresel risklerin ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin piyasaları gerebileceğini hatırlatan Kapukaya, asıl belirleyici faktörün ABD siyaseti olacağını belirterek, "Burada önemli olan Trump'ın yapacağı hamle çok önemli. Bunu izlesin insanlar. Çünkü Amerika'nın şu andaki dış ticaret açığının karşısında 39 trilyonun yüzde üçü bunun altın, sonuçta bu altını Trump satacak, ne yaparsa yapsın satacak" sözleriyle aktardı.

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 7

İran krizinin çözülmesiyle piyasalarda yönün aşağı dönebileceğini dile getiren Kapukaya, "Çünkü bu İran olayı bittikten sonra dünya piyasalarında biraz biraz yumuşama olacak, altında bir sert satışlar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı 8

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI: GÜMÜŞTEN UZAK DURUN!

Yatırımcılara sepetlerini ikiye bölmeleri ve panik yapmamaları tavsiyesinde bulunan Kapukaya, değerlendirmesinin sonunda çok kritik bir uyarı yaparak, "Gümüşe yaklaşmasınlar diyorum, sadece onu söylüyorum. Gümüş tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin