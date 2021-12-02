02 Aralık 2021, Perşembe
Sağlık çalışanlarına, hemşirelere zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği müjdeyle doktorlara zam yapılacağını duyurmuştu. Pratisyen, uzman ve diş hekimlerine 5000 lira ek gösterge zammını öngören teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki; hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? Sağlık çalışanları da bu zamdan faydalanıp faydalanamayacağını öğrenmek istiyor.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:06
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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!