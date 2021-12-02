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Haberler Galeri Sağlık çalışanlarına, hemşirelere zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!

Sağlık çalışanlarına, hemşirelere zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!

Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği müjdeyle doktorlara zam yapılacağını duyurmuştu. Pratisyen, uzman ve diş hekimlerine 5000 lira ek gösterge zammını öngören teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki; hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? Sağlık çalışanları da bu zamdan faydalanıp faydalanamayacağını öğrenmek istiyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:06
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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!

Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu müjdeli haberin ardından sağlık çalışanlarına zam olup olmadığı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Doktorların yanı sıra hemşireler ve sağlık çalışanları zam olup olmadığını merak ediyor. Yapılacak 5000 lira ek gösterge zammının kimlere olduğu da belirlendi. Peki; hemşirelere sağlık çalışanlarına zam yok mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!

Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" dedi.

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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koca açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Gazetecilerin hekimlerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama yaptığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Bakan Koca da detay vermediğini ifade etti. Erdoğan, "Detaylarını sizden alabilir miyiz?" sorusu üzerine, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" diye konuştu.

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Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!

Erdoğan'ın ardından açıklamasını sürdüren Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini belirterek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.