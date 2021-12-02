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Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?

Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında son günlerde yaşanan değer kaybının yanı sıra, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında da eksi yönlü hareketler dikkat çekiyor. Yaşanan gerilemeyle birlikte altın fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. FED'in tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını erken çekmesi beklentisi ons altın fiyatlarını etkilemeye başladı. İşte; kısa vadede altın fiyatlarının geleceği hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:23
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Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?

Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarında yaşanan düşüş trendi son günlerde dikkat çekiyor. Hızla değer kaybetmeye devam eden altındaki düşüşte ABD'den yapılan açıklamalar büyük rol oynuyor. Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri üzerine fiyatlamalar yapılırken, faiz artırımına gitme ihtimali ons altını baskılamayı sürdürüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar olacak?

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Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?

Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Koronavirüs pandemisinde kısıtlamaların azalmasıyla birlikte tüm dünyada yüksek enflasyon sorunu ortaya çıktı.

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Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?

Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için çeşitli yollar izlese de genel olarak faiz artırımına gitmeyi ilk tercih olarak kullanmak istiyorlar.

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Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?

ABD Merkez Bankası Fed'in de tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını daha erkene çekmesi beklentisi arttı. Bu gelişme ışığında Ons Altın tarafında gerileme yaşanıyor.

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Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?

Ons altın uzun süredir beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. 1700-1800 dolar bandında gezen ons altın yatırımcılarını da ihtiyatlı olmaya itti.