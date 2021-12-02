Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?

Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında son günlerde yaşanan değer kaybının yanı sıra, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında da eksi yönlü hareketler dikkat çekiyor. Yaşanan gerilemeyle birlikte altın fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. FED'in tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını erken çekmesi beklentisi ons altın fiyatlarını etkilemeye başladı. İşte; kısa vadede altın fiyatlarının geleceği hakkında merak edilenler!