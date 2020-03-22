Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin yüzünü güldürüyor. Emekliler yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, yapılacak ikramiye ödemeleri için heyecanlı bekleyişe geçti. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye toplam 13 milyar liralık ikramiye ödemeleri Nisan ayı başında yapılacak. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte emeki bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm merak edilenler...