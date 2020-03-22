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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin yüzünü güldürüyor. Emekliler yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, yapılacak ikramiye ödemeleri için heyecanlı bekleyişe geçti. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye toplam 13 milyar liralık ikramiye ödemeleri Nisan ayı başında yapılacak. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte emeki bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.03.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 07:27
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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, emeklilerin yüzünü güldürdü.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

En düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılması için yasal düzenleme hazırlıkları başlarken, gözler erken ödeneceği duyurulan Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye toplam 13 milyar liralık ikramiye ödemeleri Nisan ayı başında yapılacak.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

KİMLER YARARLANACAK?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeniyor.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenir.