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Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı

Dolandırıcıların son oyunu emekli promosyonu oldu. 13 milyon emekli 2020 Mart ayı itibarıyla ikinci promosyon heyecanını yaşıyor. Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiği, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığı belirtildi. Peki, dolandırıcılara karşı nelere dikkat edilmeli?

Giriş Tarihi: 21.03.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 17:38
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Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı

13 milyon emekli promosyon heyecanı yaşarken, bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı geldi. Dolandırıcılar şimdi de emeklilerin promosyonlarına göz dikti. Son günlerde kendisilerini banka çalışanı gibi tanıtarak emeklileri telefonla arayıp kişisel verilerini almaya çalışan bir takım kişilerin ortaya çıktığını duyuran bankacılar, emeklilerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.

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Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla dolandırıcılar da farklı tekniklerle insanların güvenini istismar ediyor.

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Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı

Dolandırıcılar, "kredi kartı aidat iadesi", "kredi masraf iadesi", "uygun kredi kullandırımı", "hediye kazandınız" gibi bankalara ait izlenimi veren SMS'ler gönderiyor ya da sosyal medyada promosyonlu içerik üretiyor.

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Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı

Bankacılılar, son dönemde internette, sosyal medyada kamu kurumlarının ya da özel şirketlerin logolarının da taklit edilmesiyle dolandırıcılık yapıldığını ve bu konuda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı

Şimdi de dolandırıcıların emeklilerin maaşlarına ve maaş promosyonuna da gözlerini diktiğini vurgulayan bankacılar, son günlerde banka çalışanı gibi arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını söyledi.