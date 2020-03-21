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Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
Dolandırıcıların son oyunu emekli promosyonu oldu. 13 milyon emekli 2020 Mart ayı itibarıyla ikinci promosyon heyecanını yaşıyor. Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiği, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığı belirtildi. Peki, dolandırıcılara karşı nelere dikkat edilmeli?
Giriş Tarihi: 21.03.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 17:38
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