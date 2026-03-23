Petrol çakıldı borsalar şahlandı! Ekonomide İran operasyonu manipülasyon mu?

ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini duyurması, küresel piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı. Savaşın gölgesinde güne ağır kayıplarla başlayan piyasalar, Trump'ın kritik mesajıyla yönünü yukarı çevirdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki bundan sonra yatırımcıyı bekleyen süreç neler? Yeniden yükseliş trendi başlayacak mı?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, canlı yayında altın piyasalarında yaşanan sert düşüşü değerlendirdi. Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dikkat çekici bir geri çekilme yaşandığını belirten Erdem, özellikle kısa sürede yaşanan kayıpların yatırımcı psikolojisini doğrudan etkilediğini vurguladı.

ALTIN PİYASASINDA TARİHİ ÇÖKÜŞ!
"1983'TEN BU YANA EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞ"

Altının ons fiyatında tarihi sayılabilecek bir gerileme yaşandığını ifade eden Erdem, haftalık bazda dikkat çeken bir tabloya işaret etti:

"1983'ten bu yana en yüksek haftalık düşüşünü yaşamış. Yani nereden baksan bir 1500 dolara yakın bir haftada ons'ta düşüş yaşandı."

🔶Bu sert gerilemenin yalnızca küresel piyasalarda değil, yurt içindeki fiyatlamalarda da güçlü şekilde hissedildiğini belirten Erdem, altının kısa sürede ciddi değer kaybettiğini dile getirdi.

GRAM ALTINDA HIZLI DÜŞÜŞ: "BİR ANDA 200 LİRA ERİDİ"

Canlı yayın sırasında yaşanan anlık fiyat değişimlerine de dikkat çeken Erdem, gram altındaki sert hareketi şu sözlerle aktardı:

"Gram altın, saat 09.30 civarında konuştuğumuzda 6 bin 100 lira seviyesindeydi. Ancak yarım saat ila bir saat içinde yaklaşık 200 liralık bir düşüş yaşandı. Bu gerileme yüzde 10'a yaklaşırken, fiyat 6 bin liranın da altına indi."

🔶Bu düşüşle birlikte fiyatların yeniden önceki dönem seviyelerine gerilediğini belirten Erdem, "Yani 2025'in rakamlarına geldik biz aslında" diyerek son yükselişin geçici bir köpük oluşturduğunu ima etti.

"8 BİN LİRADAN ALTIN KUYRUĞUNA GİRİLDİ"

Altındaki hızlı yükseliş döneminde yatırımcı davranışlarının da hatalı olduğunu dile getiren Erdem, geçmiş döneme ilişkin çarpıcı bir örnek verdi:

"Hani 2025'in son ayında ve 2026'nın ilk ayında bir balon oluştu demiştik. 8.000 liraya çıktı ve insanlar Kapalıçarşı'ya gidip 7.500 liradan, 8.000 liradan kuyruğa girip altın topladılar. Halbuki bir ürünü almak için düşmesini beklersin. Yükselişini değil. Bizde de yükselince trene son vagondan binme gibi bir alışkanlık var."

FAİZ VURGUSU: "ALTINI TUTMANIN MALİYETİ ARTTI"

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden birinin küresel faiz politikaları olduğuna işaret eden Erdem, özellikle ABD'deki beklentilerin piyasaları doğrudan etkilediğini söyledi:

"Faizden bahsediyoruz; bu konu doğrudan küçük yatırımcıyı ilgilendiriyor gibi görünmeyebilir. Ancak ne yazık ki küçük yatırımcının elindeki varlığın değerini belirleyen de yine bu oluyor."

ABD'de faiz artırımı ihtimalinin güçlendiğini belirten Erdem, bunun altın üzerinde baskı yarattığını şu sözlerle açıkladı:

"Amerika'da faiz arttırımı %50'ye çıkmış. Faiz arttırılacak diye ekim ayından bu yana düşmeyi konuşuyorduk. Faiz artıyor demek eldeki değerli madenin tutmanın maliyetini artıyor demek. Dolayısıyla oradaki büyük oyuncular ellerindeki madeni tutmuyorlar, satıyorlar. Onlar sattıkça benim buradaki vatandaşın cebindeki o çeyrek altın da düşüyor netice itibarıyla."

PİYASALARDA "PUSLU HAVA" UYARISI

Altın piyasasında belirsizliğin sürdüğünü belirten Erdem, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini dile getirdi:

"Yatırım tavsiyesi vermem doğru olmaz, zaten böyle bir yetkimiz de yok. Ancak mevcut tabloyu anlatmak gerekirse, piyasada belirsiz ve puslu bir hava hakim. Bu ortamın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle elinizdeki varlığı panikle elden çıkarmayın. Fiyatlar düşebilir ancak yarın çıkacak netice itibarıyla"

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Piyasalardaki geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirten Erdem, şu değerlendirmede bulundu:

"O yüzden herkes malını bir kenarda tutsun. Parası varsa biraz belki alınabilir bu düşüşlerde. Hani bunu değerlendirsin. 8.000 liradan kuyruğa girmek yerine diyorsanız"

GRAM 6 BİN LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Altın piyasasında yeni hafta sert satışlarla başladı. Cuma günü ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürdü.

GRAM ALTINDA KAYIP DERİNLEŞTİ

Cuma günü yüzde 3,4 değer kaybederek 6 bin 400 liradan kapanan gram altın, sabah saatlerinde düşüşünü hızlandırdı. Saat 09.25 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 4,8 gerileyerek 6 bin 94 lira seviyesine indi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 410 liradan işlem gördü.

KÜRESEL GERİLİM FİYATLAMALARI BASKILIYOR

Piyasalarda yönü belirleyen en önemli unsurların başında jeopolitik gelişmeler geliyor. ABD ile İran arasında sertleşen söylemler ve artan askeri gerilim, küresel risk algısını yükseltirken varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu tablo, yatırımcı davranışlarını da doğrudan etkiliyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI ZAYIFLATIYOR

ABD Merkez Bankası'na yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altın üzerinde baskıyı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Artan enflasyon riskleriyle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4180 seviyesine kadar çıkarak Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek düzeyini gördü. Faizlerin yüksek seyretmesi ve dolar endeksinin güçlü kalması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

ONS ALTIN 4 BİN 200 DOLARIN ALTINDA

Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın da sert geriledi. Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon baskısını artırması ve faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle ons fiyatı yüzde 6'nın üzerinde düşerek 4 bin 200 doların altına indi. Değerli metal, geçen hafta da yüzde 11'i aşan kayıp yaşamıştı.

Yılbaşında 4 bin 321 dolar seviyesinde olan ons altın, ocak ayı sonunda 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, bu yükseliş trendini tersine çevirdi.

GÜMÜŞ DE SATIŞ BASKISINDAN NASİBİNİ ALDI

Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da dikkat çekici düşüşler görüldü. Spot piyasada gümüşün ons fiyatı yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 63 doların altına geriledi.

ALTIN GÜVENLİ LİMANDAN LİKİDİTE ARACINA DÖNÜŞTÜ

Analistlere göre hisse senedi piyasalarındaki sert satışlar, yatırımcıları nakit ihtiyacını karşılamak için altın pozisyonlarını kapatmaya yöneltiyor. Bu durum, altının geleneksel "güvenli liman" rolünden uzaklaşıp kısa vadede bir "likidite kaynağı" olarak kullanılmasına neden oluyor.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ TIRMANDIRIYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatının 110 doların üzerinde kalması, küresel enflasyon baskısını artırıyor. Artan enerji maliyetleri üretim ve lojistik giderlerini yükseltirken, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle dolar güç kazanırken, altın ve gümüş gibi faiz getirisi bulunmayan varlıklar üzerindeki baskının kısa vadede devam edebileceği değerlendiriliyor.

YATIRIMCIYA 7 SORUDA YOL REHBERİ

1- Altın neden düşüyor?
Küresel ölçekte artan faiz beklentileri, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri altın üzerinde baskı oluşturuyor. Jeopolitik riskler devam etse de, yatırımcıların nakde yönelmesi fiyatları aşağı çekiyor.

2- Düşüş devam eder mi?
Piyasalardaki belirsizlik sürdükçe dalgalanma da devam edebilir. Özellikle faiz politikalarına ilişkin gelişmeler, altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

3- Bu seviyeler alım fırsatı mı?
Uzmanlara göre ani geri çekilmeler, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak karar verirken risk algısı ve nakit durumu önemli rol oynuyor.

4- Panikle satış yapılmalı mı?
Kısa vadeli sert düşüşlerde panik satışları genellikle zarar riskini artırır. Piyasalarda yön değişimleri sık yaşandığı için acele kararlar yerine temkinli hareket edilmesi öneriliyor.

5- Küçük yatırımcı neye dikkat etmeli?
Küresel gelişmelerin yerel piyasayı doğrudan etkilediği unutulmamalı. Faiz, dolar ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilmeli.

6- Altın güvenli liman özelliğini kaybetti mi?
Kısa vadede likidite ihtiyacı nedeniyle satış baskısı oluşsa da, uzun vadede altın hala güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.

7- Uzun vadede beklenti ne yönde?
Krizlerin çözülmesi ve piyasalarda dengelenmenin sağlanmasıyla birlikte altının yeniden yükseliş eğilimine girebileceği değerlendiriliyor. Ancak kısa vadede dalgalı seyir sürebilir.

Editörün Notu: Dijital yayıncılıkta 6 yılı aşkın süredir ekonomi gündemini ve Google trendlerini takip eden bir editör olarak şunu söyleyebilirim: Altın piyasasında bugün tanık olduğumuz "bir saatte %10'luk erime", 1983'ten bu yana görülen en sert haftalık kırılmalardan biri. 2025 sonundaki "fiyat köpüğü" dağılırken, teknik analizler 6.000 TL sınırının psikolojik bir eşik olduğunu gösteriyor. Yatırımcının en büyük hatası olan "zirveden trene binme" riskine karşı, bu tür sert düzeltmelerde soğukkanlı kalmak ve global faiz baskısını (Fed) yakından izlemek hayati önem taşıyor.

ABD'NİN İRAN OPERASYONU MANİPÜLASYON MU?

BORSA İSTANBUL DİPTEN DÖNDÜ

Haftaya negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'un Trump açıklamasıyla nasıl nefes aldığını anlatan Uğur Korkmaz, "13.168 kapanış rakamını ekrana getirdik. Saat 14:00'te piyasada %3,03'lük bir değer kaybı vardı ve 13.000 puanın altına sarkmıştık. Trump'ın tam o dakikalarda gelen 'Enerji altyapısını vurmayacağız, 5 gün erteleyeceğiz' açıklaması piyasaya cansuyu oldu diyebiliriz. Bu mesajın ardından kademeli yükseliş başladı ve kapanış pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Hafta sonu yaşanan yoğun çatışma trafiğinin borsaları baskıladığını belirten Korkmaz, "Borsalar bu tarz gerilimlerden negatif etkilenirken, petrol piyasası pozitif etkilenir. Trump'ın mesajları sonrasında ise tam tersi bir tabloyla petrol fiyatlarında aşağı yönlü, Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareket söz konusu oldu." şeklinde konuştu.

ALTIN PİYASASINDA SERT RÜZGARLAR: %6'LIK KAYIP GERİ ALINDI

Altın fiyatlarındaki oynaklığın yatırımcıyı şaşırttığını ifade eden Uğur Korkmaz, "Sevgili izleyenler 'altın hala düşüyor' diye serzenişte bulunabilir ama sabahı hatırlatmak gerekir. Altın 4.100 dolara kadar geri çekilmiş ve kayıplar %6'yı bulmuştu. Trump açıklamasıyla bu %6'lık kaybın %5'ini geri aldı ve altında daha olumlu bir tablo oluştu." sözleriyle piyasadaki toparlanmaya dikkat çekti.

Gram altın tarafındaki dramatik düşüşü rakamlarla veren Korkmaz, "Gram altında 5.800 - 5.600 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşandı. Unutmayalım ki bir aylık periyotta burası 8.000 TL'yi görmüştü. Yaklaşık 3.300 TL'lik bir değer kaybından bahsediyoruz. 'Volatil' dediğimiz oynaklığın hat safhada olduğu bir süreci yaşıyoruz." dedi.

BRENT PETROLDE %11,5'LÜK TARİHİ ÇAKILMA

Trump'ın hamlesiyle enerji piyasalarındaki tansiyonun aniden düştüğünü vurgulayan Uğur Korkmaz, "Ham petrol bugün 97-98 doları görmüştü ancak açıklama sonrası yaklaşık 10 dolar birden düştü. Bu %11'lik bir düşüş anlamına geliyor. Brent petrolde de saat 14:00'te 109 dolar seviyesini görmüştük, Trump sonrası fiyatlar 94 dolara, hatta ilk etapta 92 dolara kadar geriledi. Bu da yaklaşık %11,5 değer kaybı olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, petrol fiyatlarının geleceği hakkında ise, "Görüşmelerden netice alınırsa 90 doların altındaki seviyeler kalıcı olur, hatta 60 dolarlı seviyelere geri dönebiliriz. Ancak İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırı haberleri sürerse yeniden 100 dolar üzerini görebiliriz." uyarısında bulundu.

STRATEJİ Mİ MANİPÜLASYON MU? TRUMP'IN "OĞLU" HAKKINDAKİ İDDİALAR

Trump'ın açıklamalarının samimiyeti üzerine piyasadaki şüpheleri dile getiren Korkmaz, "Savaşın 10. gününde de Trump benzer bir açıklama yapmış ve 'biz kazanıyoruz, bitti' demişti. O zaman da petrol 119 dolardan 84 dolara inmişti ama sonra savaşın bitmediğini gördük. Şimdi piyasada şu soru soruluyor: 'Donald Trump piyasayı manipüle mi ediyor?'" sözleriyle geçmişteki benzer senaryoyu hatırlattı. Sosyal medyadaki iddialara da değinen Korkmaz, "Trump'ın oğlunun petrol piyasasında yeniden bir işlem yapıp yapmadığı, 'Short' mu yoksa 'Long' pozisyonunda mı olduğu konuşulmaya başlandı. Trump ünlü bir iş adamı ve her sektörde yatırımı olduğu için bu tarz spekülasyonlar gündeme geliyor." şeklinde konuştu.

BATI BLOKUNDA ÇATLAK: "HÜRMÜZ BOĞAZI NATO'NUN GÖREVİ DEĞİL"

Savaşın uluslararası boyutu ve ABD'nin yalnızlaşma sürecini değerlendiren Uğur Korkmaz, "Savaş uzadıkça Amerika aleyhine bir durum oluşuyor ve taraftarı azalıyor. Trump'ın 'NATO destek versin' çağrısına Almanya Şansölyesi ve İngiltere (Starmir) kanadından 'Hürmüz Boğazı'nı açmak NATO'nun görevi değil' şeklinde açıklamalar geldi." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BORSALARDA "YEŞİL" HAVA: ASYA VE AVRUPA NEFES ALDI

Açıklamaların dünya genelindeki olumlu etkisini özetleyen Korkmaz, "Trump'ın açıklamaları tüm borsaları destekledi. Nasdaq endeksi 7.000 seviyelerinin üzerine çıksa da baskı sürüyordu ancak bu mesajlar her yerde pozitif etki yarattı. Avrupa borsalarında da yükseliş hakimdi; Almanya'da DAX %3'e yakın yükseldi, Fransa, Madrid ve Londra borsaları günü artıda kapattı. Gece açılacak olan Asya piyasalarında da bu etkinin sürmesiyle 'yeşil' bir tablo görebiliriz." sözleriyle piyasa analizini tamamladı.

