Paraya para demiyor! Herkes kolaylıkla yapabilir! Hibe desteği aldı kendi işini kurdu! İzmir, Mardin, Düzce...

Herkes kolaylıkla yapabilir! Hibe desteği aldı kendi işini kurdu! İzmir, Mardin, Düzce pilot şehirler olarak belirlendi. Balık çiftliklerinden sonra midye çiftlikleri modası hızla yayılıyor. Çünkü, midyeye hiçbir dönemde olmadığı kadar ilgi var. Girişim uzmanlarına göre üretimi basit, pazarlama derdi yok ve karlı bir iş. Midye çiftlikleri için pahalı teknoloji, ithal makine, özel cihazlar gerekmiyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller olarak seçildi.