Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Ekonomide koronavirüs pandemisi nedeniyle işçi ve işverenlere birçok kalemde sunulan destek ödemeleriyle ilgili önemli son dakika kararı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile işçi ve işveren kesimini yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinin 3 ay uzatıldığı müjdesini verdi. Erdoğan, turizmde KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Diğer yandan gelir kaybı olan işletmelerle ilgili kredi destek miktardı da 100 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

Sabah Giriş Tarihi: 22.04.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 08:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL