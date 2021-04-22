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Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Ekonomide koronavirüs pandemisi nedeniyle işçi ve işverenlere birçok kalemde sunulan destek ödemeleriyle ilgili önemli son dakika kararı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile işçi ve işveren kesimini yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinin 3 ay uzatıldığı müjdesini verdi. Erdoğan, turizmde KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Diğer yandan gelir kaybı olan işletmelerle ilgili kredi destek miktardı da 100 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.04.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 08:18
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Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

Ekonomide pandemi desteğinin birçok kalemiyle ilgili önemli son dakika kararları alındı. Haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Son dönemde çalışma dünyasından gelen "kısa çalışma ödeneği sürsün" taleplerine hükümet sessiz kalmadı.

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Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün çifte müjde birden verdi. Tüm sektörler için kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı. Turizm sektöründeki KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam edecek. İş dünyası ve esnaf örgütleri Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları.

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Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

HAZİRAN SONUNA UZADI

Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan, toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, turizmin sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktardı.

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Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında şunları kaydetti: "Turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

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Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Koronavirüs desteklerinde önemli gelişme

ÜÇ AY DAHA DEVAM EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dönemde iş dünyasının sıklıkla gündeme getirdiği kısa çalışma ödeneği konusunda da müjde vererek, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" dedi.