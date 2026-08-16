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Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okulların açılmasına sayılı günler kala özel okul servis ücretleri velilerin gündemine oturdu. İstanbul'da 10 kilometrelik güzergah için UKOME tarifesi yıllık 58 bin 923 TL iken bazı özel okullarda talep edilen ücret 250 bin TL'ye kadar çıktı. Özel okullar ücretleri servis firmalarının belirlediğini söylerken, firmalar okul müdürüne özel araç tahsisi ve öğretmenlere ücretsiz servis gibi taleplerin maliyetlere yansıtıldığını belirtiyor.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 1

Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin gündemine yine yüksek ücretler oturdu. Dudak uçuklatan özel okul fiyatlarının üzerine şimdi bir de okul servis ücretleri eklendi. Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir önceki yıla göre yüzde 20 ila 35 arasında zam yapılan okul servis ücretlerinde özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmalarının ekstra fiyat tarifesi belirlemesi velileri adeta çileden çıkardı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmaları, velilere UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesinin iki hatta üç kat üzerinde faturalar yansıtıyor.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 2

FİYAT FARKI ÜÇ KATA ÇIKIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından okul servis ücretleri Temmuz 2026'da açıklandı. Buna göre 0-1 kilometre arası aylık ücret 4 bin 456, yıllık ücret ise 39 bin 970 TL oldu. Bu verilere göre İstanbul'da Eyüpsultan ile Maslak arasındaki 10 kilometrelik bir mesafede aylık servis ücreti 6 bin 569 TL, yıllık ise 58 bin 923 TL. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için rehber personel bulundurmak zorunlu olduğu için bu ücrete yüzde 35 personel masrafı ekleniyor ve aylık ücret 8 bin 868 TL oluyor.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 3

Ancak lise öğrencileri için servis personeli bulundurma zorunluluğu bulunmuyor. Buna rağmen aynı mesafe için bir özel okulun lise öğrencisi velisine gönderdiği fiyat tarifesinde talep edilen ücret, aylık 15 bin TL olmak üzere yıllık 135 bin TL'ye ulaşıyor. Başka bir özel okul aynı güzergahtaki servis için 200 bin TL isterken, bazı özel okullarda aynı mesafe için talep edilen ücret 250 bin TL'yi buldu.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 4

İZMİR VE ANKARA'DA DA VAR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre bu sorun sadece İstanbul ile sınırlı değil. İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde de UKOME kararlarını delen özel okullar, velilerden 2-3 kata varan oranlarda servis ücretleri talep ediyor. İzmir UKOME'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle öğrenci servislerinde en düşük ücret 4 bin 228 TL olarak belirlendi. Ancak şehirdeki özel okulların servis firmaları, tarifenin yaklaşık iki katı üzerinde ücret talep etti.

Başkent Ankara'da büyükşehir belediyesine bağlı UKOME'nin yüzde 25,49 oranında zam yapması velilere büyük bir şok yaşatmıştı. Zam oranını çok yüksek bulan veliler, bir de özel okul servislerinin bu tarifenin minimum yüzde 50 üzerinde fiyat talebiyle karşı karşıya kaldı.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 5

YETERLİ CEZAİ YAPTIRIM YOK

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, özel okullara gelen tavan fiyat ücretlerinin ardından son 2-3 yıldır servis ve yemek gibi ücretlerin dikkat çekmeye başladığını söyledi.

Güllü, "Son 3 yıldır bize birçok veli ulaşıyor. UKOME tarafından belirlenen ücretlerin çok üzerinde talep edilen fiyatlar söz konusu. Çünkü özel okulların servislerden talep ettiği etik dışı talepler var ve bu maliyet veliye yansıtılıyor. Bu konuda maalesef yeterli cezai yaptırım da yok" dedi.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 6

Velilerin bu duruma sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizen Güllü, şu önerilerde bulundu:

"Servis ücretinin hangi tarifeye ve hangi UKOME kararına göre belirlendiğini sorun. Aylık ve yıllık ücretin ayrı ayrı yazılmasını isteyin. Güzergah, araç kapasitesi, öğrenci başına düşen maliyet ve varsa ek ücretlerin açıkça belirtilmesini isteyin. Sözleşme, ödeme dekontu, servis fiyat teklifi, okulun duyuruları ve yazışmaları saklayın. 'Bu okulun belirlediği fiyat' deniliyorsa, bunu yazılı olarak isteyin. Tüm belgelerle tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemelerine başvuru yapın."

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 7

1 MİLYON ÖĞRENCİ SERVİS KULLANIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 1 milyon 539 bin 579 öğrenci özel okullarda eğitim aldı. 2026-2027 yılı özel okula kayıtlı öğrenci sayısı açıklanmamış olsa da sayının 1,5 milyonu aşacağı öngörülüyor. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'inin yani 1 milyon öğrencinin okul servisi kullandığı belirtiliyor. Özel okulların tek bir servisle anlaşma yapması, bu servis firmalarının ücretleri tek taraflı belirlemesi, veliye söz hakkı tanınmaması ve itiraz halinde servise almamak gibi tavırlar veliler tarafından eleştiriliyor. Okul servis ücretlerine de okul fiyatları gibi tavan fiyat eklenmesi gerektiğini belirten veliler, bu durumun da çok sıkı denetlenmesi ve aksi durumda ciddi cezai yaptırımların getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 8

MÜDÜRÜN ARACI VELİYE ÖDETİLİYOR

Özel okullar, bu fiyatların özel servis firmaları tarafından belirlendiğini ve kendilerinin müdahil olmadığını belirtti. Özel servis firmaları tarafından yapılan açıklamada ise fiyatların özel okulların taleplerinden kaynaklandığı vurgulanarak, "Okullarla sözleşme imzalamadan önce bizden bazı talepleri oluyor. Örneğin okul müdürüne özel araç tahsisi, öğretmenlere ücretsiz servis, gün içinde okulun kullanımı için bir adet binek araç, okul etkinliklerine araç gibi. Bir de yakıt fiyatları artıyor. UKOME yıl içinde fiyatları güncellemiyor. Biz de hem özel okulların talebi hem de maliyeti hesaplayarak fiyat belirliyoruz" denildi.

Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 9

SERVİS FATURASINDA MAKAS NE KADAR AÇILDI?

Şehir / Güzergah UKOME / Resmi tarife Özel okul / servis talebi
İstanbul – 10 km Yıllık 58 bin 923 TL 135 bin TL
İstanbul – 10 km Yıllık 58 bin 923 TL 200 bin TL
İstanbul – 10 km Yıllık 58 bin 923 TL 250 bin TL
İzmir – en düşük tarife 4 bin 228 TL Yaklaşık 2 katı
Ankara UKOME tarifesine yüzde 25,49 zam Tarifenin minimum yüzde 50 üzeri
Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı 10
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