Veliler servis ücretini görünce isyan etti! 58 bin TL'lik tarife bazı özel okullarda 250 bin TL'ye çıktı

Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin gündemine yine yüksek ücretler oturdu. Dudak uçuklatan özel okul fiyatlarının üzerine şimdi bir de okul servis ücretleri eklendi. Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir önceki yıla göre yüzde 20 ila 35 arasında zam yapılan okul servis ücretlerinde özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmalarının ekstra fiyat tarifesi belirlemesi velileri adeta çileden çıkardı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmaları, velilere UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesinin iki hatta üç kat üzerinde faturalar yansıtıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından okul servis ücretleri Temmuz 2026'da açıklandı. Buna göre 0-1 kilometre arası aylık ücret 4 bin 456, yıllık ücret ise 39 bin 970 TL oldu. Bu verilere göre İstanbul'da Eyüpsultan ile Maslak arasındaki 10 kilometrelik bir mesafede aylık servis ücreti 6 bin 569 TL, yıllık ise 58 bin 923 TL. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için rehber personel bulundurmak zorunlu olduğu için bu ücrete yüzde 35 personel masrafı ekleniyor ve aylık ücret 8 bin 868 TL oluyor.

Ancak lise öğrencileri için servis personeli bulundurma zorunluluğu bulunmuyor. Buna rağmen aynı mesafe için bir özel okulun lise öğrencisi velisine gönderdiği fiyat tarifesinde talep edilen ücret, aylık 15 bin TL olmak üzere yıllık 135 bin TL'ye ulaşıyor. Başka bir özel okul aynı güzergahtaki servis için 200 bin TL isterken, bazı özel okullarda aynı mesafe için talep edilen ücret 250 bin TL'yi buldu.

İZMİR VE ANKARA'DA DA VAR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre bu sorun sadece İstanbul ile sınırlı değil. İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde de UKOME kararlarını delen özel okullar, velilerden 2-3 kata varan oranlarda servis ücretleri talep ediyor. İzmir UKOME'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle öğrenci servislerinde en düşük ücret 4 bin 228 TL olarak belirlendi. Ancak şehirdeki özel okulların servis firmaları, tarifenin yaklaşık iki katı üzerinde ücret talep etti.

Başkent Ankara'da büyükşehir belediyesine bağlı UKOME'nin yüzde 25,49 oranında zam yapması velilere büyük bir şok yaşatmıştı. Zam oranını çok yüksek bulan veliler, bir de özel okul servislerinin bu tarifenin minimum yüzde 50 üzerinde fiyat talebiyle karşı karşıya kaldı.