SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 olarak gerçekleşti.

Geriye 5 veri kaldı. Ancak önceki gün yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminlerini yüzde 28 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahminle, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8.7 olarak gerçekleşecek. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alabilecek.

2 FARKLI MAAŞ SENARYOSU

Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, yüzde 8,7'lik artışın taban aylığa yansıtılması halinde yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Ancak taban aylığın artırılmasının otomatik bir süreç olmadığını belirten uzmanlar, bu tutarın hayata geçmesi için ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Mevcut 25 bin 601 liralık tutar, beklenen artışın mevcut taban aylığa uygulanmasıyla ortaya çıkan bir senaryo niteliği taşıyor. Eğer anketteki tahminin işaret ettiği yüzde 9.91'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise taban aylık 25 bin 886 liraya çıkacak.