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Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentinin yüzde 29,43'e çıkmasıyla Ocak 2027 zam senaryoları güncellendi. Yeni verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,7 ile yüzde 9,91 arasında şekillenirken, memur ve memur emeklisinin artış oranı yüzde 6,67 olarak hesaplandı. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 1

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28'e çıkarması, Piyasa Katılımcıları Anketine göre enflasyonda yıl sonu artış beklentisinin yüzde 29.21'den 29.43'e yükselmesi üzerine maaş hesapları yeniden yapılmaya başlandı.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 2

Yıl sonu enflasyonu bankanın öngörüsü doğrultusunda çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'deki zam oranının yüzde 8.7 olması bekleniyor. Böylece mevcut en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 liraya yükselebilir.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 3

Memur ve memur emeklileri için ise toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması öngörülüyor. Bu durumda da en düşük memur maaşı yaklaşık 74 bin 908 lira seviyesine ulaşabilir.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 4

Yıl sonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketindeki tahmine yaklaşırsa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9.91'e çıkacak.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 5

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE
Ekonomi yönetiminin yaptığı tahmin değişikliği, milyonlarca emeklinin 2027 yılının başında alacağı 6 aylık enflasyon farkına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti. Ocak 2027'de uygulanacak olan emekli maaş zammı, temmuz- aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 6

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 olarak gerçekleşti.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 7

Geriye 5 veri kaldı. Ancak önceki gün yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminlerini yüzde 28 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahminle, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8.7 olarak gerçekleşecek. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alabilecek.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 8

2 FARKLI MAAŞ SENARYOSU
Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, yüzde 8,7'lik artışın taban aylığa yansıtılması halinde yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Ancak taban aylığın artırılmasının otomatik bir süreç olmadığını belirten uzmanlar, bu tutarın hayata geçmesi için ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 9

Mevcut 25 bin 601 liralık tutar, beklenen artışın mevcut taban aylığa uygulanmasıyla ortaya çıkan bir senaryo niteliği taşıyor. Eğer anketteki tahminin işaret ettiği yüzde 9.91'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise taban aylık 25 bin 886 liraya çıkacak.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 10

ANKET OLURSA...
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.43 tahmini gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9.91 olarak bekleniyor. Bu durumda da SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 9.91 oranında olacak.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 11

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE %6.67 ARTIŞ YOLDA
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammına ek olarak, önceki dönem toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı hesaplamaya dahil ediliyor.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 12

Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1.59 oranında enflasyon farkı oluşacak. Bu farkın, Ocak 2027 için öngörülen toplu sözleşme artışıyla birleşmesi sonucunda toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması bekleniyor.

Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu 13

Temmuz 2026'da 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşının, Ocak ayında öngörülen yüzde 6.67'lik artışla birlikte yaklaşık 74 bin 908 liraya çıkacağı hesaplanıyor. Aynı zam senaryosu doğrultusunda, en düşük memur emeklisi aylığının ise yaklaşık 33 bin 630 lira seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

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