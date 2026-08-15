Milyonların maaş hesabı değişti! Emekli ve memura yeni zam tablosu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentinin yüzde 29,43'e çıkmasıyla Ocak 2027 zam senaryoları güncellendi. Yeni verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,7 ile yüzde 9,91 arasında şekillenirken, memur ve memur emeklisinin artış oranı yüzde 6,67 olarak hesaplandı. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28'e çıkarması, Piyasa Katılımcıları Anketine göre enflasyonda yıl sonu artış beklentisinin yüzde 29.21'den 29.43'e yükselmesi üzerine maaş hesapları yeniden yapılmaya başlandı.
Yıl sonu enflasyonu bankanın öngörüsü doğrultusunda çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'deki zam oranının yüzde 8.7 olması bekleniyor. Böylece mevcut en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 liraya yükselebilir.
Memur ve memur emeklileri için ise toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması öngörülüyor. Bu durumda da en düşük memur maaşı yaklaşık 74 bin 908 lira seviyesine ulaşabilir.
Yıl sonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketindeki tahmine yaklaşırsa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9.91'e çıkacak.
6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE
Ekonomi yönetiminin yaptığı tahmin değişikliği, milyonlarca emeklinin 2027 yılının başında alacağı 6 aylık enflasyon farkına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti. Ocak 2027'de uygulanacak olan emekli maaş zammı, temmuz- aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak.