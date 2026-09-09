600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor
Elazığ'da 7 bin dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor.
Elazığ'ın Alatarla köyünde 7 bin dekar alana ekilen domateslerde hasat sürüyor. Organik olarak üretilen domateslerin bir bölümü kurutmalık olarak yurt dışına gönderilirken, yaş domates olarak da Türkiye'nin farklı illerine ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasatta bu yıl yaklaşık 20 bin ton ürün alınması bekleniyor. Domates hasadının bir ay daha devam edeceği belirtiliyor.
7 BİN DÖNÜMDEN DÜNYA PAZARINA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Elazığ'a gelerek domates üretimi yaptıklarını belirten Adem Koşut, yaklaşık 7 bin dönümlük alanda ekim gerçekleştirdiklerini söyledi.
Koşut, "Yaklaşık 7 bin dönüm alan üzerinde domates ektik. Burada yaklaşık 6 ay kalıyoruz. Burada ekilen domateslerin hepsi organik ve genelde yurt dışına kurutmalık olarak gönderiyoruz" dedi.
Domateslerin İzmir'de paketlendikten sonra farklı ülkelere ihraç edildiğini belirten Koşut, "İtalya, Hollanda, Fransa ve Amerika'ya gönderiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
20 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR
Bu yılki üretim beklentilerine ilişkin bilgi veren Koşut, "7 bin dönüm alan üzerinde yaklaşık 15 ila 20 bin ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.