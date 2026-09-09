600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor

Elazığ'ın Alatarla köyünde 7 bin dekar alana ekilen domateslerde hasat sürüyor. Organik olarak üretilen domateslerin bir bölümü kurutmalık olarak yurt dışına gönderilirken, yaş domates olarak da Türkiye'nin farklı illerine ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasatta bu yıl yaklaşık 20 bin ton ürün alınması bekleniyor. Domates hasadının bir ay daha devam edeceği belirtiliyor.