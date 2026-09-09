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600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elazığ'da 7 bin dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor.

600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor 1

Elazığ'ın Alatarla köyünde 7 bin dekar alana ekilen domateslerde hasat sürüyor. Organik olarak üretilen domateslerin bir bölümü kurutmalık olarak yurt dışına gönderilirken, yaş domates olarak da Türkiye'nin farklı illerine ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasatta bu yıl yaklaşık 20 bin ton ürün alınması bekleniyor. Domates hasadının bir ay daha devam edeceği belirtiliyor.

600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor 2

7 BİN DÖNÜMDEN DÜNYA PAZARINA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Elazığ'a gelerek domates üretimi yaptıklarını belirten Adem Koşut, yaklaşık 7 bin dönümlük alanda ekim gerçekleştirdiklerini söyledi.

600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor 3

Koşut, "Yaklaşık 7 bin dönüm alan üzerinde domates ektik. Burada yaklaşık 6 ay kalıyoruz. Burada ekilen domateslerin hepsi organik ve genelde yurt dışına kurutmalık olarak gönderiyoruz" dedi.

600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor 4

Domateslerin İzmir'de paketlendikten sonra farklı ülkelere ihraç edildiğini belirten Koşut, "İtalya, Hollanda, Fransa ve Amerika'ya gönderiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor 5

20 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bu yılki üretim beklentilerine ilişkin bilgi veren Koşut, "7 bin dönüm alan üzerinde yaklaşık 15 ila 20 bin ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor 6

Üretilen domateslerin yalnızca kurutmalık olarak değil, yaş ürün olarak da Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderildiğini belirten Koşut, "Yaş olarak Gaziantep, Adana, İzmir, İstanbul, Samsun ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderiyoruz" dedi.

600 kişiye iş kapısı oldu! Elazığ’ın organik lezzeti Avrupa ve ABD’ye satılıyor 7

HASATTA 600 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Domates üretiminin bölge ekonomisine katkı sağladığını belirten Koşut, "Her gün 600 kişi burada çalışıyor. Hasat 1 ay sonra biter. Seneye inşallah daha büyük kapasiteli yapacağız" ifadelerini kullandı.

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