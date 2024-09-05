OVP'de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi! SSK ve Bağ-Kur'lular ocakta ne kadar zam alacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2025 yılının Ocak ayında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 2.47 olarak açıkladı. İki aylık enflasyon yüzde 5.78'e ulaştı. Geriye dört veri kalırken, enflasyon tahminleri Ocak artışının ipucunu veriyor. En önemli ipucu ekonominin 2025-2027 yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program'dan geldi.