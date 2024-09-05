05 Eylül 2024, Perşembe
OVP'de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi! SSK ve Bağ-Kur'lular ocakta ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları enflasyona göre belirleniyor. Bugün (5 Eylül 2024) açıklanan OVP'ye göre enflasyon hedefleri güncellenirken, emeklilerin zam tahminleri de değişti. OVP'ye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 döneminde yüzde 13,44 oranında zam alması bekleniyor. Peki yeni zam oranına göre kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:26