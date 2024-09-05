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OVP'de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi! SSK ve Bağ-Kur'lular ocakta ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları enflasyona göre belirleniyor. Bugün (5 Eylül 2024) açıklanan OVP'ye göre enflasyon hedefleri güncellenirken, emeklilerin zam tahminleri de değişti. OVP'ye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 döneminde yüzde 13,44 oranında zam alması bekleniyor. Peki yeni zam oranına göre kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:26
OVP’de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi

Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan, en düşük maaş tutarları da önce 10 bin, ardından 12 bin 500 liraya yükseltilen SSK ve Bağ-Kur emeklileri merakla 2025 artışlarını bekliyor.

OVP’de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2025 yılının Ocak ayında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 2.47 olarak açıkladı. İki aylık enflasyon yüzde 5.78'e ulaştı. Geriye dört veri kalırken, enflasyon tahminleri Ocak artışının ipucunu veriyor. En önemli ipucu ekonominin 2025-2027 yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program'dan geldi.

OVP’de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlenen toplantıda, enflasyonun düşüşünü sürdürerek 2024 yılını yüzde 41.5 ile tamamlamasını beklediklerini söyledi.

OVP’de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi

Buna göre 2024'ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu tahmine göre Ocak ayında yüzde 13.44 zam alabilecek.

OVP’de enflasyon hedefi değişti emekliye zam tahmini güncellendi

Emekliler Ocak zammının oranını o ayın başında öğrenecek. Aynı ay da ortaya çıkan zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. Bu tarihlerde bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılıp karara bağlanacak.