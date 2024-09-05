05 Eylül 2024, Perşembe
Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih! Araç sahipleri dikkat
Araç sahiplerinin en büyük masraf kalemlerinden ikisini kasko ve trafik sigortaları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda hızlı artış gösteren kasko fiyatlarında bu yıl rüzgar terse döndü. Yaz aylarında kampanya üstüne kampanya yapıldı. Kaskoda dördüncü yılda yüzde 65'e varan hasarsızlık indirimi yapılıyor. Ortalama kasko bedeli ise 10-12 bin TL olarak ön plana çıkıyor. Kasko ve sigorta fiyatlarında eylül sonrası ise artış bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:09