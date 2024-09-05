Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih! Araç sahipleri dikkat

ORTALAMA KASKO VE TRAFİK SİGORTASI BEDELİ NE KADAR?

Kasko fiyatları şehirden şehire ve araca göre değişiklik göstermekle birlikte, İstanbul için ortalama bir hususi otomobilde kasko fiyatları 10-12 bin TL civarında seyrediyor. Trafik sigortasında ise bu rakam 13-14 bin TL arasında değişiyor. İyi sürücü olma ve hasarsızlık geçmişine sahip olma gibi kriterler, poliçe bedelinde önemli indirimler sağlayabiliyor.