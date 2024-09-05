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Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih! Araç sahipleri dikkat

Araç sahiplerinin en büyük masraf kalemlerinden ikisini kasko ve trafik sigortaları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda hızlı artış gösteren kasko fiyatlarında bu yıl rüzgar terse döndü. Yaz aylarında kampanya üstüne kampanya yapıldı. Kaskoda dördüncü yılda yüzde 65'e varan hasarsızlık indirimi yapılıyor. Ortalama kasko bedeli ise 10-12 bin TL olarak ön plana çıkıyor. Kasko ve sigorta fiyatlarında eylül sonrası ise artış bekleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:09
Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih!

2023 yılında hızla yükselen kasko fiyatları, bu yıl itibarıyla araç sahiplerini sevindirecek yönde bir seyir izliyor. Özellikle araç fiyatlarının sabit kalması ve dövizin stabil seyretmesi, sigorta maliyetlerinde de olumlu yansımalar sağladı. Peki, fiyatlar geçtiğimiz yıla oranla ne kadar düştü?

Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih!

KASKODA %15-25 ARALIĞINDA İNDİRİMLER SÜRÜYOR
Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, kasko fiyatlarında Eylül ayında da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Şirketler arası rekabet, araç sahipleri için ciddi avantajlar sunarken, kasko fiyatlarında %15 ile %25 arasında değişen indirimler söz konusu. Ancak bu fırsatlar uzun sürmeyebilir. Uzmanlar, Eylül sonrasında fiyatlarda tekrar bir artış beklediklerini belirtiyor.

Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih!

GEÇEN YIL YÜKSEK ARTIŞLAR OLDU
2023 yılı boyunca araç fiyatlarındaki artışlar, dövizdeki dalgalanmalar ve yedek parça maliyetlerinin yükselmesiyle sigorta şirketleri, kasko fiyatlarında normalin üzerinde zam yapmıştı. Bu durum, kasko poliçelerinde hızlı bir yükselişe neden olmuştu. Ancak bu yıl, piyasa koşullarının dengelenmesiyle fiyatlarda bir rahatlama gözleniyor.

Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih!

PİYASADAN ÇEKİLEN SİGORTA ŞİRKETLERİ GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz yıllarda kasko poliçeleri nedeniyle zarar eden birçok sigorta şirketi, piyasadan çekilme kararı almıştı. Ancak, bu yıl kaskoda elde edilen kârlar ve rekabetçi fiyatlar, bu şirketlerin tekrar piyasaya girmesine yol açtı. Yeni aktörlerin dahil olması, kasko fiyatlarının düşmesinde önemli bir etken oldu.

Kasko ve trafik sigortasında indirim için son tarih!

ORTALAMA KASKO VE TRAFİK SİGORTASI BEDELİ NE KADAR?
Kasko fiyatları şehirden şehire ve araca göre değişiklik göstermekle birlikte, İstanbul için ortalama bir hususi otomobilde kasko fiyatları 10-12 bin TL civarında seyrediyor. Trafik sigortasında ise bu rakam 13-14 bin TL arasında değişiyor. İyi sürücü olma ve hasarsızlık geçmişine sahip olma gibi kriterler, poliçe bedelinde önemli indirimler sağlayabiliyor.