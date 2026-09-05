Altın fiyatları ABD verisi sonrası geriledi! Gram altında düşüş sürecek mi?

ABD'den gelen kritik istihdam verileri sonrası altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmayı A Haber canlı yayınında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altındaki hareketliliğin nedenlerini anlattı. Memiş, kısa vadeli fiyat aralıklarını ve yıl sonuna ilişkin altın beklentilerini paylaştı.

ABD'den gelen kritik istihdam verileri altın piyasasında kartların yeniden karılmasına neden oldu. Bir yükselip bir düşen fiyatlar yatırımcının kafasını karıştırırken, gram altın dakikalar içinde sert bir gerileme yaşadı. GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ, YATIRIMCIYI BEKLEYEN SEVİYELER NELER? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki bu sert dalgalanmanın perde arkasını ve yıl sonu beklentilerini A Haber canlı yayınında detaylarıyla aktardı.

ABD VERİLERİ ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, "Geri bıraktığımız hafta Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi çok önemliydi. Piyasalar 55 bin beklerken rakamın 162 bin olarak açıklanmasıyla altın tarafında yüzde 2 civarında sert düşüşler gördük. Ons altın haftayı 4 bin 430 dolar seviyesinden tamamlarken, işsizlik oranının yüzde 4.1 olarak sabit gelmesi de piyasaları etkiledi." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN FED'E TEHDİT: KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ Altındaki düşüşün Donald Trump'ın açıklamalarıyla frenlendiğini belirten Memiş, "Tarım dışı istihdam verisi sonrası kayıplar yaşansa da ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Fed'i tehdit eden bir açıklama yaptı. Trump'ın 'faizleri indirin yoksa ticareti keserim' çıkışıyla altındaki kaybın yüzde 50'si geri alındı. Böylece yüzde 2 değer kaybeden altın, haftayı yüzde 1 kayıpla kapatmış oldu." sözleriyle aktardı.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER İç piyasadaki güncel durumu paylaşan İslam Memiş, "Gram altın şu an Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 879 lira seviyesinde. Kısa vadede ons altın tarafında 4 bin 300 ile 4 bin 500 dolar, gram altın tarafında ise 6 bin 800 ile 7 bin 200 lira aralığında bir oyalanma bekliyoruz. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD enflasyon rakamları altın piyasası için yeni bir yön belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.