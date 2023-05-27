HaberlerGaleriÖğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? E-DEVLET 1000 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır?
Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? E-DEVLET 1000 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır?
Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde duyurduğu üniversite öğrencilerine 1000 TL harçlık ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? E-Devlet 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?