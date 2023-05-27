Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? E-DEVLET 1000 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ödemelerin ne zaman, nasıl verileceğine ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı e-Devlet başvurusu açıldı mı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? İşte son durum…