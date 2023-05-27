Evini dönüştürecekler dikkat! ’Yarısı Bizden’ kampanyasına başvurular için son 5 gün

En az başvuru ise Çatalca, Şile ve Adalar bölgesinden geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları başvuruda bulunulan binaların ön incelemesini yapıyor, keşif raporu hazırlıyor. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alınacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.