Ödemeler için tarih... Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Merakla bekleniyordu...

Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ve balon balığı avcılığı yapanlarla ilgili açıklama yaptı. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla ödenen ücretlerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Bakan Pekdemirli, çiftçilik ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Merakla bekleniyordu...