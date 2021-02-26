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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödemeler için tarih... Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Merakla bekleniyordu... Ödemeler için tarih... Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Merakla bekleniyordu...
Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ve balon balığı avcılığı yapanlarla ilgili açıklama yaptı. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla ödenen ücretlerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Bakan Pekdemirli, çiftçilik ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Merakla bekleniyordu...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 22:31
Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ile balon balığı avcılığı kapsamındaki ödemelerle ilgili detayları açıkladı. Destek için verilecek tarihi bekleyen vatandaşlar sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Mazot-gübre desteği ne zaman yatacak 2021? Merakla bekleniyordu...
GALERİ DEVAM EDİYOR GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu Çiftçiye iki müjde birden...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL