Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKME ŞARTLARI NELERDİR?

- Kredi başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

- Kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için ING Bank tarafından belirlenen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin düzenli ödenmiş olması, tüm bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir seviyede olması, TCMB istihbaratında sorun olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi)

- ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en uygun ihtiyaç kredisi teklifine başvururken nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir.