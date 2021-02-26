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Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...
Yeni yılda kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanları yakından ilgilendiren son dakika haberleri geliyor. Bankalar çeşitli imkanlar sunarak müşterilerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. Değişen faiz oranları ve vade imkanları ile nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise sunulan kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bazı bankalar ise acil nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. İşte, 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunan bankalar...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 21:35 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 21:35
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