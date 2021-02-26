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Haberler Galeri Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

Yeni yılda kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanları yakından ilgilendiren son dakika haberleri geliyor. Bankalar çeşitli imkanlar sunarak müşterilerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. Değişen faiz oranları ve vade imkanları ile nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise sunulan kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bazı bankalar ise acil nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. İşte, 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunan bankalar...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 21:35 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 21:35
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Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı sunan bankalar merak ediliyor. Yeni yılda bankalar acil nakit ihtiyacı olanlara kredi fırsatları sunuyor. Özellikle koronavirüs salgını etkisiyle nakit sıkıntısı çekecekler için bu kampanyalar bir fırsata dönüşebiliyor. 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunan bankalar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uygun koşulları sağlamanız kaydıyla 3 ertelemeli kredi veren bankaları haberimizde derledik. Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

İNGBANK

İNG ihtiyaç kredisi kapsamında aylık yüzde 1.44 faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı tanıyor.

Ödeme tablosu

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Vade(Ay): 36 Ay

Faiz Oranı (Aylık): % 1.44

Toplam geri ödeme: 13.514.440 TL

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Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKME ŞARTLARI NELERDİR?

- Kredi başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

- Kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için ING Bank tarafından belirlenen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin düzenli ödenmiş olması, tüm bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir seviyede olması, TCMB istihbaratında sorun olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi)

- ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en uygun ihtiyaç kredisi teklifine başvururken nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir.

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Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

ING'nin uygun aylık faiz oranları ve vade ile sunduğu ihtiyaç kredisi başvurusunda gerekli olan belgeler;

T.C uyruklu kişiler için;

Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport

Yabancı uyruklu kişiler için;

Pasaport ve Oturma İzni Belgesi.

Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, ceptelefonu faturalarından herhangi biri.

Bu belgelere ek olarak, çalışma durumuna göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

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Başvurana anında ödeniyor! Acil nakit ihtiyacı olana kredi fırsatı! 10.000, 15.000 ve 50.000'e kadar...

ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR:

Son aya ait maaş bordrosu aslı veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı,
Özel sektör çalışanlarında SGK dökümü.

EMEKLİLER:

İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi (Mevcutta varsa),
Gelirini belgeleyen banka hesap hareketlerinin kaşe ve imzalı aslı/ SGK'nın internet sitesinden alınan emekli aylık bildirgesinin çıktısı.

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