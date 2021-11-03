06 Kasım 2021, Cumartesi
Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama
Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. "Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre belirlenecek 2022 Ocak zammı öncesinde ilk dört veri açıklandı. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama...
Giriş Tarihi: 03.11.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:41
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