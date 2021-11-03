Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

Memur ve emekli maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Yılı ikinci dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Altı aylık enflasyonun ardından 2022 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak yeni maaşlar belli olacak. Bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık veri belli oldu ve 2022 Ocak zammı için tahminler ortaya çıkmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak zammı ne kadar? İşte haberin detayları...