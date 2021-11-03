06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. "Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre belirlenecek 2022 Ocak zammı öncesinde ilk dört veri açıklandı. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 03.11.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:41
  • 1
  • 20
Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

Memur ve emekli maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Yılı ikinci dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Altı aylık enflasyonun ardından 2022 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak yeni maaşlar belli olacak. Bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık veri belli oldu ve 2022 Ocak zammı için tahminler ortaya çıkmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak zammı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

OCAK ZAMMI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLADI

Ekim ayı enflasyon oranı bugün açıklandı ve yılın ikinci dört aylık enflasyon verisi belli oldu. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Yeni maaşların belli olması için son 2 veri kaldı.

  • 3
  • 20
Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OCAK'TA FARK ALACAK

Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları belli olacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak ayında yüzde 5 zam alacak, enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda fark alan memurlara müjdeli haber geldi. Dört aylık enflasyon yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları kesinleşmiş oldu.

  • 4
  • 20
Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

MEMUR MAAŞI 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak 2022 Ocak zammı için yüzde 3.72 fark kesinleşti. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklendikten sonra son rakamlar belli olacak. Bu verilere göre en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 561 TL olacak.

  • 5
  • 20
Ocak zammı belirginleşiyor! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak emekli ve memur maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Dört aylık enflasyon verisine göre, SSK'lılarda en düşük maaş 2.800 lira, Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 lira olarak hesaplandı. Kasım ve Aralık verileri ile birlikte son rakamlar belli olacak.