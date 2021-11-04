Maaşın yüzde 34.5'i kadar para iadesi! Emeklilik istemeyene devlet para veriyor! Prim ödeme gün sayısı dolmadıysa...

Her yıl yüzbinlerce kişi emekliliğe hak kazanıyor ve kendisine bağlanan maaşı almaya başlıyor. Ancak bazı durumlarda, prim gün sayısı dolmasına rağmen yaşını tamamlamayan kişiler emeklilik hakkını dondurmak istiyor. Emeklilik istemeyenlere devletten para iadesi yapılıyor. Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayan kişiler, başvurduğu halde toplu ödeme şeklinde paralarını kolaylıkla geri alıyor. Yapılan ödeme, brüt maaşın yüzde 34.5'i oluyor. Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilir. İşte; isteyene prim iadesinin detayları!