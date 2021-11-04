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Haberler Galeri Maaşın yüzde 34.5'i kadar para iadesi! Emeklilik istemeyene devlet para veriyor! Prim ödeme gün sayısı dolmadıysa...

Maaşın yüzde 34.5'i kadar para iadesi! Emeklilik istemeyene devlet para veriyor! Prim ödeme gün sayısı dolmadıysa...

Her yıl yüzbinlerce kişi emekliliğe hak kazanıyor ve kendisine bağlanan maaşı almaya başlıyor. Ancak bazı durumlarda, prim gün sayısı dolmasına rağmen yaşını tamamlamayan kişiler emeklilik hakkını dondurmak istiyor. Emeklilik istemeyenlere devletten para iadesi yapılıyor. Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayan kişiler, başvurduğu halde toplu ödeme şeklinde paralarını kolaylıkla geri alıyor. Yapılan ödeme, brüt maaşın yüzde 34.5'i oluyor. Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilir. İşte; isteyene prim iadesinin detayları!

Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:10
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İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…
İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…

İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5'i ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi yatırılıyor. Hem yaşı doldurma hem de tavanı aşma durumunda işçinin payına düşen ödemeler iade ediliyor. İşverenin ödediği primlerin iadesi ise söz konusu olmuyor. Yaşını dolduran ancak prim ödeme gün sayısını dolduramayan kişiler böylelikle toplu para ödemesi alabiliyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısımlarını iade ediyor.

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İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…
İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…

Toptan ödeme; emeklilik için aranan yaş koşullarından yaş şartını sağlayıp yeterli prim ödeme gün sayısına sahip olmayan sigortalılara yapılır. Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilir. Prim iadesine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…
İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…

1- Emekli olmak istemeyen devletten primlerini geri alabilir mi?

Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilir.

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İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…
İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…

2- Prim iadesi neye göre hesaplanıyor?

Çalışırken SGK'ya brüt ücretin yüzde 34.5'i oranında prim yatırılır. Bununla beraber emeklilik için sigortalı adına yatırılan prim tutarı SSK'lı çalışanlarda yüzde 14, Bağ- Kurlulara da yüzde 20 oranında hesaplanıyor.

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İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…
İşten ayrılana brüt maaşın yüzde 34.5’i kadar ödeme! Emekli olmak istemeyene prim iadesi! İşte hesaplama rehberi…

3- SSK primleri nasıl geri alınıyor?

Aynı anda birden fazla işverenden ücret alan SSK'lı çalışanlar için bir ayda ödenen prim tutarı aylık asgari ücretin 7.5 katını aşması durumunda, aşan kısmın yüzde 15'i oranında prim iadesi yapılır. Kişinin ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne başvurması gerekiyor.