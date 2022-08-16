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Haberler Galeri Motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

Motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

Motorine zam var mı? Bugün itibaren geçerli motorine uygulanması beklenen 1,26 TL zam iptal edilmişti. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, yarın motorine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele adlık. Peki, motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 17:03
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Motorine zam var mı? 17 Ağustos’ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

Motorine zam var mı? Motorin fiyatlarında son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde. Motorine bugün uygulanması beklenne 1,26 liralık zam iptal edilmişti. Bu gelişmelerin ardından motorine zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine zam var mı? 17 Ağustos’ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere motorine 79 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Motorine zam var mı? 17 Ağustos’ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

1,26 TL MOTORİN ZAMMI İPTAL EDİLMİŞTİ

16 Ağustos'ta geçerli olmak beklenen 1,26 liralık motorin zammı, Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile iptal edilmişti.

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Motorine zam var mı? 17 Ağustos’ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

16 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.01 TL

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Motorine zam var mı? 17 Ağustos’ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

16 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.28 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.32 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL