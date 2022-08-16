Motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

Motorine zam var mı? Bugün itibaren geçerli motorine uygulanması beklenen 1,26 TL zam iptal edilmişti. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, yarın motorine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele adlık. Peki, motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.08.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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