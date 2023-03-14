Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

"Motorine indirim gelecek mi, ne zaman?" sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Brent petrolde yaşanan değişkenlik, Motorin, mazot ve benzin fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta ani bir fiyat artışı yaşayan Brent petrol bu haftaya düşüşle başlıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bu noktada araç sahipleri, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?", "14 Mart 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? " sorusunu gündeme getiriyor. İşte, güncel akaryakıt fiyat listesi!