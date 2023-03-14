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Haberler Galeri Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

"Motorine indirim gelecek mi, ne zaman?" sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Brent petrolde yaşanan değişkenlik, Motorin, mazot ve benzin fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta ani bir fiyat artışı yaşayan Brent petrol bu haftaya düşüşle başlıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bu noktada araç sahipleri, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?", "14 Mart 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? " sorusunu gündeme getiriyor. İşte, güncel akaryakıt fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 14.03.2023 14:10
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Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

Brent petrolde yaşanan değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz hafta ani bir fiyat artışı yaşayan Brent petrol bu haftaya düşüşle başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, "14 Mart akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken son dakika açıklaması geldi. Peki, motorine indirim mi geldi, ne zaman? İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

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Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip devam ediyor. Motorine bu gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ!

23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.

24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.

Son olarak motorin fiyatlarına ise 4 Mart Cumartesi günü itibarıyla 91 kuruş zam uygulandı.

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Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

14 MART 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,43 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.63 TL

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Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,48 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 T