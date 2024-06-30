Milyonların maaşı değişiyor! Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masada iki formül

İşte Karakaş'ın açıklamalarından derlenenler:

Temmuz ayı son derece önemli. Tüm çalışanları, sosyal yardım alanları, memurları ve emeklileri ilgilendiriyor. TÜİK enflasyonu o kadar önemli. 6 aylık enflasyonu baz alıyoruz. Ocak-Mayıs enflasyonu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Yani bugün itibariyle yüzde 22.72'lik zam emeklilerin cebinde. 5 aylık memur ve memur emeklisi için de baktığımız zaman yüzde 17.38. Yasadan kaynaklanan bir fark var. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme geçerli. Dolayısıyla arada bir fark var. Enflasyonun altında oluyor.