Milyonların maaşı değişiyor! Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masada iki formül
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…
ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024
13:43
Güncelleme: 30.06.2024
13:55
Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.
MİLYONLARA 'FARK'LI ZAM Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.
Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.
MİLYONLARIN GÖZÜ 3 TEMMUZ'DA!
Milyonların gözü 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevirilirken, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın konuğu Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş muhtemel rakamları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İşte Karakaş'ın açıklamalarından derlenenler:
Temmuz ayı son derece önemli. Tüm çalışanları, sosyal yardım alanları, memurları ve emeklileri ilgilendiriyor. TÜİK enflasyonu o kadar önemli. 6 aylık enflasyonu baz alıyoruz. Ocak-Mayıs enflasyonu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Yani bugün itibariyle yüzde 22.72'lik zam emeklilerin cebinde. 5 aylık memur ve memur emeklisi için de baktığımız zaman yüzde 17.38. Yasadan kaynaklanan bir fark var. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme geçerli. Dolayısıyla arada bir fark var. Enflasyonun altında oluyor.