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Emekliye temmuz zammı müjdesi! Taban maaş ne kadar olacak? Yaşlılık aylığı, dul maaşı, sosyal yardım alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin gözü 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinde... Haziran ayı enflasyon oranının netleşmesi ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Emekli, memur, sosyal yardım alanlar ile dul ve yetim maaşı alanların aylıkları artacak. İşçiler için ise kıdem tazminatı tavan ücretinde artış olacak. Uzmanlar 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,8 civarında olmasını bekliyor. Peki emekli taban aylığı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı gelecek mi? Memura enflasyon farkı yüzde kaç? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 06:57 Güncelleme: 01.07.2024 06:57
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Emekliye temmuz zammı müjdesi! Taban maaş ne kadar olacak? Yaşlılık aylığı, dul maaşı, sosyal yardım alanlar...

Enflasyon oranı, milyonlarca kişinin alacağı zam oranlarını da belirleyecek. Gözler, Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi. Böylece milyonlarca emekli ve memurun yanı sıra sosyal yardım, dul ve yetim maaşı alanlar da Temmuz ayında alacakları yeni maaş miktarını öğrenmiş olacaklar.

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Emekliye temmuz zammı müjdesi! Taban maaş ne kadar olacak? Yaşlılık aylığı, dul maaşı, sosyal yardım alanlar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.

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Emekliye temmuz zammı müjdesi! Taban maaş ne kadar olacak? Yaşlılık aylığı, dul maaşı, sosyal yardım alanlar...

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
Memurlar ve memur emeklileri de her yıl Ocak ve Temmuz'da toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da ise yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak.

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Emekliye temmuz zammı müjdesi! Taban maaş ne kadar olacak? Yaşlılık aylığı, dul maaşı, sosyal yardım alanlar...

Bunun dışında yüzde 15'lik Ocak toplu sözleşme artışının üzerinde oluşacak oran memurlar ve memur emeklilerinin zamlarına eklenecek. Buna göre de Temmuz'da yüzde 20-21 bandında bir artış bekleniyor. Zam eşitlemesi ya da refah payı olursa oran değişecek.

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Emekliye temmuz zammı müjdesi! Taban maaş ne kadar olacak? Yaşlılık aylığı, dul maaşı, sosyal yardım alanlar...

SOSYAL YARDIMLAR
Ocak ve Temmuz aylarında sosyal yardım alanların maaşları da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, hasta destekleri ve Sosyal Ekonomik Destekler memurlara yapılan zam oranında artacak.