Emekliye temmuz zammı müjdesi! Taban maaş ne kadar olacak? Yaşlılık aylığı, dul maaşı, sosyal yardım alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin gözü 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinde... Haziran ayı enflasyon oranının netleşmesi ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Emekli, memur, sosyal yardım alanlar ile dul ve yetim maaşı alanların aylıkları artacak. İşçiler için ise kıdem tazminatı tavan ücretinde artış olacak. Uzmanlar 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,8 civarında olmasını bekliyor. Peki emekli taban aylığı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı gelecek mi? Memura enflasyon farkı yüzde kaç? İşte detaylar...