Milyonları ilgilendiriyor! 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren AGİ ücretleri, 2021 Ocak zammı ile birlikte zamlandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 21,56 zam oranı ile birlikte AGİ ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen konulardan biri de, AGİ'nin asgari ücretin içinde verilip verilmediği oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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