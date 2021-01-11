Emeklinin yüzü gülecek! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ayı maaş ödeme takvimi...

Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 yılının ikini altı aylık enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emeklinin maaşları zamlandı. Bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koyacak olan emekliler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Emekli maaşı ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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