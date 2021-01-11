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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin yüzü gülecek! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ayı maaş ödeme takvimi... Emeklinin yüzü gülecek! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ayı maaş ödeme takvimi... Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 yılının ikini altı aylık enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emeklinin maaşları zamlandı. Bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koyacak olan emekliler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Emekli maaşı ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi... Giriş Tarihi: 11.01.2021 12:20
Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay zamlı maaşlarına kavuşuyor. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranu belli oldu. Şimdi ise ödemelerin yapılacağı tarih merak ediliyor. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlere, ödemelerin yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2021 Ocak ayı maaş ödeme takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Yüzde 8.36 zam alan SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.