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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca vatandaşa SGK'dan toplu para iadesi! SGK'dan toplu para nasıl alınır? Detaylar belli oldu! Milyonlarca vatandaşa SGK'dan toplu para iadesi! SGK'dan toplu para nasıl alınır? Detaylar belli oldu!
Çalışma hayatı içerisinde yer alan kadınlar ve erkekler yaşlılıklarında emekli olabilmek için mevzuatta yer alan 3 temel şartı aynı anda yerine getirmek zorundalar.SGK prim ödemesinin şartının yanında çalışanların belirli bir çalışma gün şartına da haiz olmaları gerekiyor. Son dönemlerde sık sık konuşulan son şart ise yaş şartı. Yine bazı etmenlere bağlı olarak değişen bu şartın da sağlanması durumunda emeklilik hakkı elde ediliyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 16:10
SGK prim ödemesinin şartının yanında çalışanların belirli bir çalışma gün şartına da haiz olmaları gerekiyor. Son dönemlerde sık sık konuşulan son şart ise yaş şartı. Yine bazı etmenlere bağlı olarak değişen bu şartın da sağlanması durumunda emeklilik hakkı elde ediliyor. Çalışma hayatı içerisinde yer alan kadınlar ve erkekler yaşlılıklarında emekli olabilmek için mevzuatta yer alan 3 temel şartı aynı anda yerine getirmek zorundalar. SGK'dan toplu para nasıl alınır?
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK TOPLU PARA İADESİ
Çalışma hayatı içerisinde yer alan kadınlar ve erkekler yaşlılıklarında emekli olabilmek için mevzuatta yer alan 3 temel şartı aynı anda yerine getirmek zorundalar. Vatandaşlar öncelikle çalışma başlangıcı, ilk başlangıç tarihi ve bunun gibi birçok koşula bağlı olarak değişen SGK Prim ödemesi şartını sağlamak zorundalar.
SGK prim ödemesinin şartının yanında çalışanların belirli bir çalışma gün şartına da haiz olmaları gerekiyor. Son dönemlerde sık sık konuşulan son şart ise yaş şartı. Yine bazı etmenlere bağlı olarak değişen bu şartın da sağlanması durumunda emeklilik hakkı elde ediliyor.
NE KADAR ÖDEME YAPILIR?
SGK tarafından talep edilen bu şartların sağlanmaması durumunda ise toplu para iadesi almak mümkün. SGK toplu para iadesine ilişkin açıklamasında çalışanların gün ve yaş şartını tamamlamış olmaları, prim eksiği yüzünden emekli olamamaları durumunda toplu ödeme yapıldığını duyurdu.
Bu ödemeler güncel tutarlarla yapılır ve alınan maaş ile sağlanan sağlık hizmetleri hesaplamaları sonrası kişiye özel belirlenir. SGK'dan toplu para iadesi almak için ise vatandaşların SGK'ya yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.