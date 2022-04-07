Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Gelecek aylarda TBMM'ye sevk edilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların maaşlarını, ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltecek. Peki, yeni ek gösterge ile birlikte maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi nasıl değişecek?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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