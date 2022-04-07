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Haberler Galeri Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Gelecek aylarda TBMM'ye sevk edilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların maaşlarını, ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltecek. Peki, yeni ek gösterge ile birlikte maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi nasıl değişecek?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:25
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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Önümüzdeki ay Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenleme memurların ücretlerini, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini artıracak.

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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

En fazla etki ise emekli maaşlarında olacak.

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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

3600 ek göstergenin memurlara etkisini değerlendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Yapılan hesaplamalara göre, kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte emekli aylıklarını yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği öngörülüyor.

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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Örneğin; 6 bin lira olan öğretmen emekli aylığı, 3600 ek göstergeyle 7 bin 200 liraya çıkıyor.