Fed faiz beklentisi | Merakla beklenen tutanaklar açıklandı! Yeni faiz artışı olur mu?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, bilanço daraltma planının Mayıs toplantısında onaylanması beklentisi öne çıktı. Peki yetkililer faiz konusuyla ilgili ne mesaj verdi? Fed'in yayımlanan tutanaklarıyla ilgili ekonomistler ne dedi?
Giriş Tarihi: 07.04.2022
10:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
10:22
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Bilanço daraltma planının Mayıs toplantısında onaylanması beklentisi de öne çıktı. Buna göre, FOMC'nin 3-4 Mayıs'ta gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda bilanço daralmasını onaylaması bekleniyor. Tutanaklarda yer alan ifadelerde, Fed üyelerinin genel olarak ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin aylık 35 milyar dolar düzeyinde azaltılmasını uygun gördüğü ve bir noktada ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin aktif satışının düşünülebileceği bilgisi yer aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Diğer taraftan yayımlanan tutanaklarda, "birçok" yetkilinin yaptıkları çeyrek puanlık hamle yerine faiz oranını yarım puan artırmayı tercih ettiklerini, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında bunu yapmama kararı aldıklarını gösterdi. Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü. Peki uzman isim bu tutanaklarla ilgili ne dedi? İşte detaylar...
BİRDEN FAZLA BİTİŞ SENARYOSU İÇERMEKTE 'Piyasa iki ana tema etrafında birleşmeye devam ediyor' Ekonomist Enver Erkan, Fed'in faiz artışıyla ilgili şu mesajları verdi: "FOMC'nin 3-4 Mayıs'taki bir sonraki toplantısında bilanço indirimini onaylaması bekleniyor. Bilançoyu küçültme hareketi, Fed'in geçen ay pandemi desteğini yumuşak bir şekilde azaltmaya çalışırken tahvil satın alması nedeniyle enflasyonla mücadeleye doğru keskin bir dönüşü genişletecek. Yani faiz artırımına göre daha etkili bir QT gerçekleştirilmiş olacak. Ekonomiyi Covid-19'dan korumak için agresif bir şekilde tahvil satın alarak 8,9 trilyon dolara yükselen bilançolarının boyutunu küçültmek de finansal koşulların sıkılaşmasına yardımcı olacak
Ancak bunun bilançoyu pandemi öncesine doğru indirmesi, Sistem Açık Piyasa Hesabı'ndan aylık 95 milyar dolarlık ve yıllık 1,14 trilyon dolarlık dilimler düşünüldüğünde, zaman alacak bir süreç. Bu hızda gidilirse, bilanço 43 ayda 4,3 trilyon dolar seviyesine düşüyor (pandemi öncesi). Dolayısıyla, Fed'in 326 milyar dolarlık kısa vadeli Hazine bonoları stoğunu eritirken, uzun vadeli tahvillerden de doğrudan satış yaparak 3 aylık değerlendirmelerde üst sınırı yükseltmesi ihtimali bulunuyor. Tutanaklar, daha yavaştan daha hızlıya doğru değişen birden fazla bitiş senaryosu içermekte.
EKONOMİNİN BU SIKILAŞMAYA NASIL GİRDİĞİNE BAKACAK OLURSAK...
Burada ne kadar hızlı ilerlerse likidite koşullarını o kadar sıkılaştırmış olacak. Dolayısıyla finansal sistem ve kredi mekanizmasının kilitlenerek bir ekonomik durgunluğa sebep vermemesi açısından Fed bu limitleri sınırlı ölçüde artırabilecektir, aynı zamanda bunun negatif etkilerinden kaçınmak için repo penceresi gibi önlemler devreye alınmış durumda. 2017-19 arasında bile en üst sınır olarak 50 milyar dolar şeklinde ilerlenmişti.