Milyonlara ocak zammı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tahminler geldi

Memur ve emekliler temmuz ayı itibarıyla maaşlarını zamlı alırken, en düşük emekli maaşını artıran düzenlemenin de hayata geçmesiyle birlikte milyonlar bir nebze olsun rahat nefes alacak. Temmuz ayının geride kalmasıyla birlikte memur ve emekliler şimdiden gözünü Ocak 2025 dönemine çevirirken; ocak ayı enflasyonu ile ilgili de ilk tahminler geldi. Peki Ocak 2025'te memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar...