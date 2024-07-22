22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Milyonlara ocak zammı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tahminler geldi

Memur ve emekliler temmuz ayı itibarıyla maaşlarını zamlı alırken, en düşük emekli maaşını artıran düzenlemenin de hayata geçmesiyle birlikte milyonlar bir nebze olsun rahat nefes alacak. Temmuz ayının geride kalmasıyla birlikte memur ve emekliler şimdiden gözünü Ocak 2025 dönemine çevirirken; ocak ayı enflasyonu ile ilgili de ilk tahminler geldi. Peki Ocak 2025'te memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 11:54 Güncelleme: 22.07.2024 12:10
  • 1
  • 17
Milyonlara ocak zammı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tahminler geldi

Memurlar ve emekliler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla beklerken, Ocak 2025 için maaş zamlarına ilişkin tahminler şimdiden gelmeye başladı.

  • 2
  • 17
Milyonlara ocak zammı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tahminler geldi

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları, enflasyon tahminlerine göre şekilleniyor.

Peki Ocak 2025'te memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

  • 3
  • 17
Milyonlara ocak zammı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tahminler geldi

MEVCUT DURUM: TEMMUZ ZAMLARI VE ENFLASYON FARKI
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılan zamları öğrendi.

  • 4
  • 17
Milyonlara ocak zammı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tahminler geldi

Memurlar ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ile birlikte %19,31 olarak belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran %24,73 olarak gerçekleşti. Temmuz ayından itibaren memurlar yeni maaşlarını almaya başladı ve emekliler de zamlı maaş ödemelerini aldı.

  • 5
  • 17
Milyonlara ocak zammı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tahminler geldi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme yasalaşma yolunda ilerliyor. Enflasyon tahminlerine göre, hem memurların hem de emeklilerin Ocak 2025 zamlarına ilişkin ipuçları şimdiden ortaya çıkıyor.