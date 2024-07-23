En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya ocakta...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları bu ay itibarıyla arttı. Kimi yeni maaşlarını alırken, kimileri de bu artış için gün sayıyor. En düşük emekli aylığını yükselten düzenleme yasalaşma aşamasında ilerlerken, enflasyon tahminleri Ocak ayı zamları için şimdiden ipuçları veriyor. Peki, Ocak ayında memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri nelerle karşılaşacak? İşte konuya ilişkıin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

ahaber.com.tr Giriş: 23.07.2024 06:45 Güncelleme: 23.07.2024 08:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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