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En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya ocakta...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları bu ay itibarıyla arttı. Kimi yeni maaşlarını alırken, kimileri de bu artış için gün sayıyor. En düşük emekli aylığını yükselten düzenleme yasalaşma aşamasında ilerlerken, enflasyon tahminleri Ocak ayı zamları için şimdiden ipuçları veriyor. Peki, Ocak ayında memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri nelerle karşılaşacak? İşte konuya ilişkıin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 06:45 Güncelleme: 23.07.2024 08:31
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En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya ocakta...

Temmuz zammını bu ayın başında yaklaşık 20 milyon memur ve emekli öğrendi. Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkıyla birlikte zam oranı yüzde 19.31 olarak belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde bu oran yüzde 24.73'e ulaştı.

Memurlar yeni maaşlarını alırken, emeklilere de zamlı aylık ödemeleri yapılmaya devam ediyor.

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En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya ocakta...

Emekli ve Memur Zammı İçin İlk İpuçları Geldi!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme yasalaşma yolunda emin adımlarla ilerlerken, gözler 2025 Ocak zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, hem memurlar hem de emekliler için önemli ipuçları veriyor.

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En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya ocakta...

Enflasyon Tahminleri Zam Oranlarını Belirleyecek

Merkez Bankası tarafından açıklanan Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.95 olarak gerçekleşti. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 seviyesinde olacak.

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En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya ocakta...

Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025'te yüzde 14.60 oranında zam alabileceği anlamına geliyor. Temmuz ayında kök aylıkları yüzde 24.73 artırılan emekliler, böylece yılda iki kez olmak üzere toplamda yüzde 40'a yakın bir artış elde etmiş olacaklar.

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En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya ocakta...

Memurlara Enflasyon Farkı Kapıda

Peki ya memurlar? Temmuz ayında maaşları yüzde 19.31 artırılan memurlar ve memur emeklileri için de Ocak 2025 zammı, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre şekillenecek.