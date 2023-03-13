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Milyonlara nefes aldıracak! Hangi borçlar yapılandırılacak? GSS prim borcu, öğrenim kredisi, emlak, taşıt vergisi...

Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Devlete borcunu yapılandırmak için 31 Mayıs'a kadar başvurulması gerekiyor. 48 ay taksit imkânı getirilirken, borçlarını peşin ödeyenler gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:00
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Milyonlara nefes aldıracak! Hangi borçlar yapılandırılacak? GSS prim borcu, öğrenim kredisi, emlak, taşıt vergisi...

Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor.

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Milyonlara nefes aldıracak! Hangi borçlar yapılandırılacak? GSS prim borcu, öğrenim kredisi, emlak, taşıt vergisi...

Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran'a kadar ve azami 48 eşit taksitle ödeme koşulu aranacak. Sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi alacakları yapılandırılacak.

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Milyonlara nefes aldıracak! Hangi borçlar yapılandırılacak? GSS prim borcu, öğrenim kredisi, emlak, taşıt vergisi...

Hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi durumunda gecikme cezası, gecikme zammı alınmayacak. Geçen yıl için matrah ve vergi artırımı imkânı sağlanacak. Borçlarını peşin ödeyenler gecikme faizinden tümüyle kurtulacak, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yüzde 90'ı silinecek.

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Milyonlara nefes aldıracak! Hangi borçlar yapılandırılacak? GSS prim borcu, öğrenim kredisi, emlak, taşıt vergisi...

Genel Sağlık Sigortası prim borcunun ana parsını ödeyenin gecikme faizi alınmayacak. Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.1 Ocak 2023'ten önceki 2 bin lira ve altı borçlar silinecek.

Büyük fırsatta merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Milyonlara nefes aldıracak! Hangi borçlar yapılandırılacak? GSS prim borcu, öğrenim kredisi, emlak, taşıt vergisi...

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, BORCUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. İnternet vergi dairesine giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilirsiniz.