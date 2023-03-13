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Milyonlara nefes aldıracak! Hangi borçlar yapılandırılacak? GSS prim borcu, öğrenim kredisi, emlak, taşıt vergisi...
Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Devlete borcunu yapılandırmak için 31 Mayıs'a kadar başvurulması gerekiyor. 48 ay taksit imkânı getirilirken, borçlarını peşin ödeyenler gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.