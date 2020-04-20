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Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
1.000 TL sosyal yardım desteği, yoğun ilgi görüyor. Üç fazda gerçekleştirilecek sosyal yardım desteğinin ikinci faz ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru alınacağını bildirdi. Peki, e-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı açıldı mı? 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:15Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 09:22
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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?