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Haberler Galeri Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

1.000 TL sosyal yardım desteği, yoğun ilgi görüyor. Üç fazda gerçekleştirilecek sosyal yardım desteğinin ikinci faz ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru alınacağını bildirdi. Peki, e-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı açıldı mı? 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 09:22
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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

1.000 TL sosyal yardım desteği, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım desteğinde ilk fazda 2 milyon 111 haneye 1.000'er TL ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak desteğin başladığını duyurdu. Şimdi ise gözler üçüncü faz ödemelere çevrildi. Peki, 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek? İşte son gelişmeler...

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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

İKİNCİ FAZ ÖDEMELER BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye 1.000'er TL nakdi destek için kriterleri belirlediklerini, ödemelerin başladığını belirtti.

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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

3. FAZ ÖDEMELER İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, 3. faz ödemeleri için internetten başvuru alacaklarını belirterek, e-Devlet'ten form doldurulacağını belirtti.

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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında ekonomik destek programlarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Haftaya (Bu hafta) 2.3 milyon haneye de yardımlar ulaşacak, toplamda 4.5 milyon haneye ulaşmış olacağız. Faz 3 için internetten başvuru alacağız. e-Devlet'te form dolduracaklar, bizim tespit edemediklerimize bu şekilde ulaşacağız" dedi.

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Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
Milyonlar bekliyor! 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

* Faz 2'de kriterleri tespit ettik. Umuyoruz ki haftaya (bu hafta) 2.3 milyon haneye yardımı ulaştıracağız.