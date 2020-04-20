Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında ekonomik destek programlarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Haftaya (Bu hafta) 2.3 milyon haneye de yardımlar ulaşacak, toplamda 4.5 milyon haneye ulaşmış olacağız. Faz 3 için internetten başvuru alacağız. e-Devlet'te form dolduracaklar, bizim tespit edemediklerimize bu şekilde ulaşacağız" dedi.