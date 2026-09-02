Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama
Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Deprem Bölgesi Konut Arzı ve Bölgesel Kira Enflasyonu Gelişmeleri" başlıklı yeni çalışmasını yayımladı.
Raporda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında konut piyasasında yaşanan değişimler ve artan konut arzının bölgesel kira enflasyonuna etkileri incelendi.
KONUT ARZI HIZLA TOPARLANDI
Deprem sonrası konut stokunda yaşanan kaybın ardından bölgede kapsamlı bir yeniden imar süreci başlatıldı.
Kamu öncülüğündeki çalışmalarla birlikte deprem bölgesinde konut arzı önemli ölçüde arttı. Deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay, deprem öncesinde ortalama yüzde 12 seviyesindeyken 2025 yılında yüzde 20'nin üzerine çıktı. Bu gelişme bölgede inşaat faaliyetlerinin güçlü şekilde hızlandığını ortaya koydu.
KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA BAŞLADI
Rapora göre konut arzındaki toparlanma kira artışlarına da yansıdı. Deprem illerinde kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında diğer illere göre belirgin şekilde yüksek seyrederken, konut teslimlerinin hız kazandığı 2025 yılında yavaşlama eğilimine girdi.