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Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Deprem Bölgesi Konut Arzı ve Bölgesel Kira Enflasyonu Gelişmeleri" başlıklı yeni çalışmasını yayımladı.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 2

Raporda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında konut piyasasında yaşanan değişimler ve artan konut arzının bölgesel kira enflasyonuna etkileri incelendi.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 3

KONUT ARZI HIZLA TOPARLANDI

Deprem sonrası konut stokunda yaşanan kaybın ardından bölgede kapsamlı bir yeniden imar süreci başlatıldı.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 4

Kamu öncülüğündeki çalışmalarla birlikte deprem bölgesinde konut arzı önemli ölçüde arttı. Deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay, deprem öncesinde ortalama yüzde 12 seviyesindeyken 2025 yılında yüzde 20'nin üzerine çıktı. Bu gelişme bölgede inşaat faaliyetlerinin güçlü şekilde hızlandığını ortaya koydu.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 5

KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA BAŞLADI

Rapora göre konut arzındaki toparlanma kira artışlarına da yansıdı. Deprem illerinde kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında diğer illere göre belirgin şekilde yüksek seyrederken, konut teslimlerinin hız kazandığı 2025 yılında yavaşlama eğilimine girdi.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 6

TCMB'nin çalışmasında konut arzındaki artışın deprem sonrası yükselen kira baskısını azaltan önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 7

GERİ GÖÇ DALGASI ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEDİ

Raporda kira enflasyonundaki olumlu ayrışmanın yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı belirtildi. Depremden dolaylı etkilenen illerde kira enflasyonu 2024 ve 2025 yıllarında diğer illere yakın seyrederken, 2026 yılında belirgin biçimde daha düşük gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 8

Bu görünümün deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasıyla birlikte daha önce göç alan illerde kiralık konut talebinin geri göç süreciyle azalmasından kaynaklanabileceği değerlendirildi.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 9

İNŞAAT KAPASİTESİ BÖLGE DIŞINA YAYILIYOR

Raporda deprem konutu projelerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla inşaat sektöründeki hareketliliğin de değişmeye başladığı belirtildi.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 10

Deprem bölgesinde inşaat sektörü istihdamı yavaşlarken, deprem bölgesi dışındaki illerde hızlı bir artış görüldü. Bu durumun konut arzındaki artışın önümüzdeki dönemde daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Merkez Bankası’ndan konut raporu: Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama 11

KİRA ARTIŞLARINDAKİ BASKININ SÜRMESİ BEKLENİYOR

TCMB raporunda deprem bölgesindeki konut arzı artışının hem doğrudan bölgede hem de dolaylı olarak etkilenen çevre illerde kira artışlarını baskılamaya devam etmesinin beklendiği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağı değerlendirildi.

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