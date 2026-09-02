TCMB'nin çalışmasında konut arzındaki artışın deprem sonrası yükselen kira baskısını azaltan önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

GERİ GÖÇ DALGASI ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEDİ Raporda kira enflasyonundaki olumlu ayrışmanın yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı belirtildi. Depremden dolaylı etkilenen illerde kira enflasyonu 2024 ve 2025 yıllarında diğer illere yakın seyrederken, 2026 yılında belirgin biçimde daha düşük gerçekleşti.

Bu görünümün deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasıyla birlikte daha önce göç alan illerde kiralık konut talebinin geri göç süreciyle azalmasından kaynaklanabileceği değerlendirildi.

İNŞAAT KAPASİTESİ BÖLGE DIŞINA YAYILIYOR Raporda deprem konutu projelerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla inşaat sektöründeki hareketliliğin de değişmeye başladığı belirtildi.

Deprem bölgesinde inşaat sektörü istihdamı yavaşlarken, deprem bölgesi dışındaki illerde hızlı bir artış görüldü. Bu durumun konut arzındaki artışın önümüzdeki dönemde daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğine işaret ettiği ifade edildi.