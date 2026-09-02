İndirimli satışlarda yeni dönem: 10 gün kuralıyla eski fiyat oyununa fren

Ticaret Bakanlığının 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle indirimli satış reklamlarında yeni kurallar uygulanmaya başlandı. İndirim öncesi fiyatın belirlenmesinden şartlı satış kampanyalarına kadar birçok alanda şeffaflık zorunlu hale gelirken, tüketiciyi yanıltan uygulamalara yönelik denetimler artırıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın 2 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" kapsamında yapılan düzenlemeler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni kurallarla özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyat bilgilerinin gerçeği yansıtması ve tüketicilerin satın alma kararlarını doğru bilgiye dayanarak vermesi amaçlanıyor.

Düzenlemeyle tüketicinin satın alma kararını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması zorunlu hale getirildi. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek bir indirim yapıldığı algısı oluşturan veya kampanya şartlarını gizleyen uygulamalara yönelik denetimler, geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da sürdürülüyor.

İNDİRİM ÖNCESİ FİYATTA 10 GÜNLÜK KURAL Yeni düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri indirim öncesi fiyatın belirlenmesine ilişkin getirilen yeni kural oldu. Buna göre indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirimden önceki fiyat olarak esas alınacak.

Düzenlemeyle kısa süre içerisinde fiyat yükseltilerek ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi oluşturan uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın "eski fiyat" olarak gösterilerek tüketicide yüksek indirim algısı oluşturulmasına izin verilmeyecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek.