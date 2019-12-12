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Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık

Merkez Bankası yılın son faiz kararını vermek için bugün toplanıyor. Piyasaların kilitlendiği Para Politikaları Kurulu toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'ten 12.50'ye çekmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık bir indirimle 2019'un yüzde 12 politika faizi ile de tamamlanabileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından bankalardan dev adımlar geldi. Birçok banka her faiz indiriminin ardından konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüşe gitti. Temmuz ayında yüzde 24 seviyesindeki politika faizi bugün yüzde 14 seviyesinde. Yüzde 2'leri aşan krediler ise 0,98'lere kadar çekildi. Vatandaşın beklentisi özellikle konut kredisinde daha da uygun koşullar sağlanması. Peki, Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? İşte güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:22
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Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık

Merkez Bankası yılın son PPK'sı için bugün toplanacak. Saat 14'te başlayacak toplantıda Merkez Bankası'nın 200 baz puana kadar bir indirime gitmesi bekleniyor. Piyasanın genel kanaati 150 baz puan indirim geleceği yönünde. Ancak Merkez Bankası, bundan önceki 3 toplantıda da uzmanların beklentisinin üzerinde indirime gitmişti. Bu toplantıda da 150 baz puan yerine 200 baz puanlık bir hamle gelebilir. Bu durumda yıl sonuna yüzde 12 politika faizi ile girilecek. Bu da yeni yıl gelmeden bankalarda yeni faiz indirimlerini başlatacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? İşte güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık...

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Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 12 ARALIK

Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı öncesi konut kredilerinde en dip oran 0,98 olarak görülüyor. İhtiyaç kredisinde de aynı oran göze çarpıyor. Taşıt kredisi ise yüzde 1'in üzerinde oranlarla veriliyor. İşte güncel kredi faiz oranları...

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Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.25

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,19

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Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.25

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,17

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Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.25

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,19