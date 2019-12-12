Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık
Merkez Bankası yılın son faiz kararını vermek için bugün toplanıyor. Piyasaların kilitlendiği Para Politikaları Kurulu toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'ten 12.50'ye çekmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık bir indirimle 2019'un yüzde 12 politika faizi ile de tamamlanabileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından bankalardan dev adımlar geldi. Birçok banka her faiz indiriminin ardından konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüşe gitti. Temmuz ayında yüzde 24 seviyesindeki politika faizi bugün yüzde 14 seviyesinde. Yüzde 2'leri aşan krediler ise 0,98'lere kadar çekildi. Vatandaşın beklentisi özellikle konut kredisinde daha da uygun koşullar sağlanması. Peki, Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? İşte güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık...
Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:12Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:22