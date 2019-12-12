Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? Güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık

Merkez Bankası yılın son PPK'sı için bugün toplanacak. Saat 14'te başlayacak toplantıda Merkez Bankası'nın 200 baz puana kadar bir indirime gitmesi bekleniyor. Piyasanın genel kanaati 150 baz puan indirim geleceği yönünde. Ancak Merkez Bankası, bundan önceki 3 toplantıda da uzmanların beklentisinin üzerinde indirime gitmişti. Bu toplantıda da 150 baz puan yerine 200 baz puanlık bir hamle gelebilir. Bu durumda yıl sonuna yüzde 12 politika faizi ile girilecek. Bu da yeni yıl gelmeden bankalarda yeni faiz indirimlerini başlatacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı öncesi bankalarda son faiz durumu ne? İşte güncel konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları 12 Aralık...