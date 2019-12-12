Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısı için bugün bir araya gelecek. Murat Uysal'ın başkanlık edeceği yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, bankaların kredi faizleri için atacağı adımları da belirleyecek. FED, dün gerçekleştirdiği yılıun son faiz toplantısında oranları sabit tuttu. Şimdi gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası, Murat Uysal başkanlığında yaptığı 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizi bu toplantıların ardından yüzde 14'e geriledi. Merkez Bankası'nın faiz konusundaki net adımları bankaları da faiz indirimine teşvik etti. Yüzde 2'lerdeki konut kredileri 0,98'lere kadar geriledi. İhtiyaç kredisinde de yüzde 1'in altında oranla kredi almak mümkün. Taşıt kredilerindeki oranlar yüzde 1'in altını görmese de sert şekilde geriledi. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





