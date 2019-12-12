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Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısı için bugün bir araya gelecek. Murat Uysal'ın başkanlık edeceği yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, bankaların kredi faizleri için atacağı adımları da belirleyecek. FED, dün gerçekleştirdiği yılıun son faiz toplantısında oranları sabit tuttu. Şimdi gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası, Murat Uysal başkanlığında yaptığı 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizi bu toplantıların ardından yüzde 14'e geriledi. Merkez Bankası'nın faiz konusundaki net adımları bankaları da faiz indirimine teşvik etti. Yüzde 2'lerdeki konut kredileri 0,98'lere kadar geriledi. İhtiyaç kredisinde de yüzde 1'in altında oranla kredi almak mümkün. Taşıt kredilerindeki oranlar yüzde 1'in altını görmese de sert şekilde geriledi. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:52
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Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısı için bugün toplanacak. Murat Uysal'ın başkanlık edeceği toplantı saat 14.00'te başlayacak. Dün toplanan ABD Merkez Bankası (FED) faizleri sabit tutmuştu. FED'in kararını, enflasyon verilerini, dolar kurundaki son durumu, büyüme ve işsizlik oranı gibi verileri inceleyecek olan Merkez Bankası kararını açıklayacak. Merkez'in kararı konut, tüketici ve taşıt kredilerinde yeni bir indirim dalgası başlatabilir. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili öngörüler neler? İşte yılın son faiz toplantısı öncesi detaylar...

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Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, Murat Uysal başkanlığında saat 14.00'te toplanacak. Toplantıdan yılın son faiz kararı çıkacak.

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Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Başkan Yardımcısı Murat Uysal koltuğu devraldı. Faiz indirimine yanaşmaması ile bilinen Çetinkaya'nın aksine Uysal'dan cesur adımlar geldi.

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Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda faizi 150 ila 200 baz puan arasında düşürmesi bekleniyor. Piyasadaki genel beklenti 150 baz puanlık indirime gidileceği ve yılın yüzde 12.5 politika faizi ile tamamlanacağı yönünde. Ancak Merkez Bankası uzmanları ve piyasaları bir kez daha şaşırtabilir.

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Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta başlayacak? Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

200 BAZ PUAN İNDİRİM GELEBİLİR

Yılın son PPK toplantısında 200 baz puan faiz indirimi gelebileceği de belirtiliyor. 2020 için tek haneli faizleri hedef belirleyen Türkiye'nin yıl sonunu yüzde 12 politika faizi ile tamamlaması oldukça önemli. Merkez Bankası'nın bu yönde bir adım atabileceği de belirtiliyor.