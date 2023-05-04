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Haberler Galeri Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

"Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs Aile Destek Paketi ödemeleri E-Devlet sorgulama ekranı ile görüntülenebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler Temmuz ayına kadar devam edecek. Peki, Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 19:47
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Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

"Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödemeler yapılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusı destek programı sona erecek. Peki, Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı Mayıs ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.

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Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...

Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.