"Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödemeler yapılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusı destek programı sona erecek. Peki, Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...