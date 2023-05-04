HaberlerGaleriMayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...
Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...
"Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs Aile Destek Paketi ödemeleri E-Devlet sorgulama ekranı ile görüntülenebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler Temmuz ayına kadar devam edecek. Peki, Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...