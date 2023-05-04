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Haberler Galeri 90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: "Taşeron işçilere söz verdim" Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: "Taşeron işçilere söz verdim" Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

90 bin taşeronu yakından ilgilendiren düzenleme için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme tarihi için önemli açıklamalarda bulundu. EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiye kadro düzenlemesi için çalışmalar geride kaldı. Hal böyle olunca gözler taşeron çalışanlar için atılacak adımlara çevrildi. Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrasında düzenleme için atılacak adımların detayları da belli oldu. Peki taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro son durum ne? İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 18:22
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90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: Taşeron işçilere söz verdim Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

Taşerona kadro çalışmasında atılan adımların detayları merak ediliyor. Sözleşmeliye kadro, 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret ara zammı ve geçici işçiye kadro sonrası gözler taşerona kadro düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro düzenlemesi için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı? 90 bin taşerona kadro son dakika

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: Taşeron işçilere söz verdim Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: Taşeron işçilere söz verdim Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: Taşeron işçilere söz verdim Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: Taşeron işçilere söz verdim Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.