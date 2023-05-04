90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: "Taşeron işçilere söz verdim" Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...

90 bin taşeronu yakından ilgilendiren düzenleme için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme tarihi için önemli açıklamalarda bulundu. EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiye kadro düzenlemesi için çalışmalar geride kaldı. Hal böyle olunca gözler taşeron çalışanlar için atılacak adımlara çevrildi. Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrasında düzenleme için atılacak adımların detayları da belli oldu. Peki taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro son durum ne? İşte konu hakkında detaylar!