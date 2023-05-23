Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

"Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı ödeme tarihleri Mayıs ayının son haftasına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre değişiklik gösteriyor. Peki, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli aylığı ödeme tarihleri...